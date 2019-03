Rozdano Orły 2019. Oto laureaci najważniejszej polskiej nagrody filmowej

Janusza Gajosa wyróżniono za rolę w filmie "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

W

Teatrze Polskim w Warszawie po raz 21. wręczane są Polskie Nagrody Filmowe Orły. Wśród laureatów znalazł się m.in. Janusz Gajos, którego wyróżniono za rolę w filmie "Kler" Wojciecha Smarzowskiego.Przypomnijmy, iż nazwisko pierwszego laureata poznaliśmy już... 7 marca. Nagroda specjalna, czyli Orzeł 2019 za Osiągnięcia Życia trafił do Krzysztofa Zanussiego. Z kolei Nagroda Publiczności powędrowała do filmu "Kler".W poniedziałek poznaliśmy pełną listę nagrodzonych Orłami 2019, która prezentuje się tak:"Zimna wojna", reż. Paweł PawlikowskiPaweł Pawlikowski i Janusz Głowacki za "Zimną wojnę"Paweł Pawlikowski za "Zimną wojnę"Joanna Kulig za "Zimną wojnę"Jacek Braciak za "Kler"Aleksandra Konieczna za "Jak pies z kotem"Janusz Gajos za "Kler"Łukasz Żal za "Zimną wojnę""Trzy billboardy za Ebbing Missouri" w reżyserii Martin McDonaghMałgorzata Braszka, Ewa Krauze, Małgorzata Gwiazdecka, Izabela Stronias za "Kamerdynera"Maciej Pawłowski i Mirosław Makowski za "Zimną wojnę"Mikołaj Trzaska za "Kler""Książę i dybuk", reż. Elwira Niewiera, Piotr RosołowskiJarosław Kamiński za "Zimną wojnę"Gabriela Muskała za scenariusz do "Fugi"Zbigniew Dalecki i Paweł Jarzębski za "Kamerdynera""Ślepnąc od świateł" w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego