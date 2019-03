Córka wiceministra oskarża ojca o kłamstwa ws. alimentów. We wszystko włączyła się matka

Córka wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego odpowiada na oskarżenia ojca. • Fot. Jan Kowalski / Agencja Gazeta

órka wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego ponownie odpowiedziała na słowa ojca, który publicznie ogłosił, że "nigdy nie żałował jej pieniędzy". To kolejna odsłona sporu wokół rodziny polityka PiS. Monika Tobiszowska w poście na Facebooku sprostowała informacje o jej rzekomych wydatkach i kredycie, który miała zaciągnąć na mieszkanie. W sprawę wmieszała się też jej matka.

Monika Tobiszowska odniosła się do wszystkich informacji publikowanych w tabloidach. "Dla mnie to już koniec świata, kiedy własny ojciec mówi kłamliwe słowa i oczernia własną córkę. Dlatego też złożyłam do redakcji gazety stosowne oświadczenie oparte na prawdzie" – wspomniała m.in. odnośnie zaciągniętego przez nią rzekomo kredytu.



Córka wiceministra podkreśliła, że już rok wcześniej informowała ojca przez SMS-y o tym, że musi opłacić studia i utrzymać mieszkanie, gdyż musiał opuścić dom ze względu na zachowanie ojca. "Tego tematu nie będę poruszać, gdyż zostanie on przedstawiony w pozwie rozwodowym mojej mamy. Pragę nadmienić, iż równocześnie z moim pozwem alimentacyjnym, mama złożyła pozew przedsądowy celem uzgodnienia alimentów i innych kwestii" – wskazała Tobiszowska.







W nawiązaniu do swoich wydatków podkreśliła, że pieniądze są jej po prostu potrzebne do życia – "opłacenia studiów, dojazdów, dodatkowego kursu językowego oraz przede wszystkim na wyżywienie". "Żałosne jest to, że podaje się o prywatnym leczeniu, a nie pisze się, że mam chorą tarczycę, słaby wzrok i w niedalekiej przyszłości zabiegi stomatologiczne. Oczywiście ojciec nie może o tym wiedzieć, gdyż takie przyziemne sprawy nigdy go nie interesowały" – wyznała w swoim poście.Tobiszowska zaznaczyła, że nieprawdą jest, iż ojciec "nigdy nie żałował jej pieniędzy" i że "płacił bez wahania". Z jej relacji wynika, że polityk wcale nie przelewał na konto córki 1000 zł.Dodajmy, że post na Facebooku udostępniła jej matka i jednocześnie żona Tobiszowskiego. "W związku z bardzo niesympatyczną i kłamliwą wypowiedzią wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego podaję wyjaśnienia córki Moniki. Chcę dodać, że moja córka jest osobą odpowiedzialną i dobrą. Uczy się i pracuje. Jestem dumna z niej" – zapewniła.Jak podaje "Fakt", z wiceministrem Tobiszowskim nie udało się skontaktować w tej sprawie. Pełnomocnik polityka Rafał Kolano przekazał dziennikowi, że jego "klient nie zamierza więcej komentować tej bardzo dla niego bolesnej sprawy". Córka wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego domaga się od niego alimentów w wysokości 2,5 tysiąca złotych – do takich informacji dotarł ostatnio "Super Express". Dziewczyna miałaby rzekomo potrzebować pieniędzy na m.in. na ubrania, kosmetyki, manicure, lekcje języka niemieckiego i prywatne wizyty lekarskie.Po tych doniesieniach rozpoczął się festiwal wzajemnych żali i oskarżeń córki oraz ojca. Polityk PiS zapewniał później, że oczywiście będzie płacił. – Już to zadeklarowałem córce. Kocham ją. To moje jedyne dziecko i zrobię dla niej wszystko. Ale forma, w jakiej to zrobiła, niezwykle mnie boli – powiedział tabloidowi. Dodał też, że nie spodziewał się takiego obrotu sprawy.źródło: " Fakt