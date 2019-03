Kiedy całować na trzy razy, a kiedy podać tylko rękę? Te 10 zasad sprawi, że nie wyjdziesz na gbura

Przy witaniu się z ludźmi należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach • Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

Życie w społeczeństwie stwarza nam wiele kłopotliwych sytuacji, które mogą psuć pierwsze wrażenie lub rodzić poważne konsekwencje. Witanie się z innymi tylko z pozoru jest prozaiczne, a różne wyjątki i niuanse tylko komplikują cały proces. Jak zatem być uprzejmym i nie popełnić towarzyskiego faux pas?

Całowanie na raz, dwa, trzy

O garść elementarnych porad poprosiłem prof. dr hab. Małgorzatę Marcjanik z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertkę w sprawach dotyczących etykiety i języka.Zjazdy rodzinne są stresujące same w sobie, ale już na wstępie mamy niezłą zagwozdkę. Konkretnej odpowiedzi na pytanie o liczbę buziaków na powitanie nie znajdziemy w żadnym klasycznym podręczniku savoir-vivre'u.



– Tradycyjnie całujemy trzy razy. Ma to prawdopodobnie rodowód z czasów zaboru rosyjskiego, gdzie znana była zasada "Boh trojcu lubit". Dlatego witając się z babcią, starszą ciocią lub mamą, możemy przypuszczać, że oczekują właśnie trzech pocałunków w policzek – przyznaje ekspertka.



Podając rękę, nie pomijajmy kobiet

W miejscu pracy tylko uścisk dłoni

Powitanie "na misia"

Powitanie na misia jest popularne wśród bliskich znajomych • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Wchodzisz na domówkę, a tam tłum. Co robisz?

Jeden siedzi, drugi stoi, wyciąga rękę i...

"Poczekaj, zdejmę rękawiczkę..."

Całowanie w rękę? Tak, ale...

Całowanie w rękę nie wyszło zupełnie z mody, ale gest jest dopuszczony w określonych sytuacjach - np. na jubileuszach • Kadr z filmu "Przeminęło z wiatrem"

Przy pożegnaniach zapominamy o ważnej zasadzie

"Do widzenia" nawet przez telefon

Z kolei na dwa razy witamy się z mieszkańcami krajów Morza Śródziemnego jak Francja, Włochy czy Hiszpania. Często to widać w filmach - nikt nie czeka na trzeciego buziaka do kompletu.Kiedy dajemy tylko jednego buziaka w policzek? – Kiedy obcałowujemy dużą grupę, na przykład przyjmując gości. Jest wtedy szybciej i mniej krępująco – mówi moja rozmówczyni.Ile razy byłem świadkiem kuriozalnych sytuacji, w których koledzy udawali, że koleżanki nie istnieją, albo witali się z nimi... żółwikiem. To kardynalny błąd.– Jeśli mamy towarzystwo mieszane, to w pierwszej kolejności powinniśmy podawać rękę dziewczynom, a potem kolegom. Z kolei w kontaktach z bliższymi koleżankami przyjął się pocałunek w jeden policzek – wyjaśnia prof. Marcjanik.Zwyczaj podawania ręki tylko mężczyznom wziął się z kultury wiejskiej. – Chłopi w opozycji do dworzan tworzyli swoje zachowania. Kobiet nie przepuszczało się na wsiach w drzwiach do kościoła i nie podawało im się ręki.Odmienne zasady występują w etykiecie zawodowej. Wielkie korporacje i małe biura to miejsca, w których obowiązują inne prawa niż w towarzystwie - również te dotyczące powitań.– Osoba wyżej sytuowana podaje rękę osobie na niższym szczeblu. 50-letnia podwładna nie ma prawa podać ręki 30-letniemu szefowi. To on inicjuje powitanie – podkreśla.Ważna zasada: jedynym możliwym kontaktem fizycznym w miejscu pracy jest podanie ręki. Niedopuszczalne jest całowanie, klepanie po ramieniu, ani nic innego.Witanie się na tak zwanego "misia" to wcale nie taka bułka z masłem, bo nie każdy lubi się przytulać, a i też sami nie wiemy, czy już jesteśmy na tym etapie relacji, że nam wolno.– Jeżeli ktoś sam podchodzi do nas z otwartymi ramionami, to należy ten gest odbierać jako coś sympatycznego, miłego i go odwzajemnić. Nieodłącznym elementem takiego gestu jest też pocałunek w policzek – wyjaśnia.W naszym obyczaju przyjęło się też, że jeśli facet ma całować, robi to z sercem. – Mężczyźni nie mogą udawać jak np. Francuzi, którzy pochylają głowę nad dłonią kobiety i całują powietrze. Inaczej jest z kobietami, które mają pomalowane usta. Cmokanie powietrza pozwala uniknąć niezręcznej szminki na policzku – zauważa prof. Marcjanik.Moment, kiedy wchodzisz na imprezę, a tam wszyscy już gadają i śmieją się, jest koszmarem każdego introwertyka. Jeśli domówka dopiero się rozkręca, sprawa wygląda następująco:– Jeśli goście jeszcze się nie rozsiedli, chodzą po mieszkaniu, ale wszyscy się znają, to podchodzimy i podajemy rękę. Jeśli jesteśmy nowi, to obowiązkiem gospodarza jest nas przedstawić – mówi.W przypadku przyjścia w środku imprezy wystarczy ogólne powitanie. Nie musimy wtedy podchodzić do każdego indywidualnie.W tym wypadku sprawa jest prosta, ale nie dla wszystkich oczywista.– Kiedy ktoś wyciąga do nas rękę, a my siedzimy, to powinniśmy wstać. Zawsze. Jeśli ciocia wyciąga rękę do dziecka, to maluch powinien wstać. Podobnie jak każda kobieta, osoby starsze, wszyscy – zaznacza.Problemem są zwłaszcza mrozy, kiedy grzejesz sobie dłonie w rękawiczkach i nie w myśl ci ich zdejmowanie. W drugą stronę też to działa, bo nie chcesz kłopotać kolegi-zmarzlucha.– Poradniki mówią, że jeśli na dworze jest zimno, to nie powinno się zdejmować rękawiczek. Przyjęło się jednak, że witamy się "gołymi" rękami – tłumaczy pani profesor.Tak więc, kiedy ktoś podaje rękę bez rękawiczki, my też powinniśmy zrobić to samo, by zachować symetryczność. Na szczęście klimat się ociepla, zatem i rękawiczki będą coraz rzadziej przydatne.Mam znajomego, który jest tak szarmancki, że nawet nowo poznawanym dziewczynom "rączki całuje". Wykonuje to z taką gracją, że żadna nie oponuje, ale jednak... tak nie wypada.– Młode kobiety wręcz tego nie lubią, bo traktują to jako przejaw zbytniej poufałości. To zbyt intymne. Zastrzeżenia dotyczą też samej techniki. Mężczyźni często nie potrafią tego zrobić porządnie: albo podnoszą za wysoko rękę kobiety, albo mają wilgotne wąsy, albo cmokają – wylicza ekspertka.Co innego jeśli robi to mąż lub partner - wtedy nie ma przeszkód. Są też ważne życiowe momenty, kiedy całowanie w rękę jest akceptowane, a nawet wypada to zrobić. Mowa o... poznawaniu własnej teściowej. Eleganckiemu mężczyźnie przystoi też całować w rękę kobietę (średniego lub starszego pokolenia) przy okazji jubileuszów.Ogólnie gesty przy pożegnaniach są lustrzanym odbiciem tych na powitanie - no chyba że nasza relacja w międzyczasie się zacieśni. Zmieniają się za to wypowiadane słowa.Spotkanie rozpoczynamy oczywiście od "Dzień dobry", "Cześć", "Siema" i tak dalej, ale dodajemy również "O, jak dobrze cię widzieć", "Fajnie, że jesteś". – W ten sposób sygnalizujemy, że to spotkanie jest dla nas czymś miłym – mówi rozmówczyni.Większość osób zadaje też pytania grzecznościowe w stylu "Jak leci?", "Co u ciebie?", "Jak tam dzieci?" - standardowe small-talki. Warto więc mieć zawsze w podorędziu gotową odpowiedź. Dużo osób "sprzedaje" też komplement - to powszechne zjawisko i nie ma co tutaj szukać drugiego dna.Przy rozstaniach często zapominamy o istotnym akcie grzeczności. – Mowa tu o zapewnieniu o ponownym kontakcie. "Cześć, do jutra", "Dziękujemy, to następnym razem u nas". Proste formułki, ale bardzo ważne w stosunkach międzyludzkich i niezwykle oczekiwane. Okazujemy chęć utrzymywania dalszego kontaktu – zapewnia ekspertka z UW.Logika nakazuje, by kończąc rozmowę telefoniczną powiedzieć "Do usłyszenia" - zwłaszcza wtedy, kiedy nie planujemy kontaktu twarzą w twarz. Tak też zrobiłem, żegnając się z panią profesor... i niechcący zaliczyłem wpadkę.– "Do usłyszenia" jest uznawane za poufałe. Ja jako osoba wyżej postawiona w tej rozmowie - ekspertka, mogę tak powiedzieć lub "Do zobaczenia". Dotyczy to nie tylko rozmów telefonicznych, ale i bezpośrednich. Jeśli tak powiem do studenta, to zawsze powinien odpowiedzieć "Do widzenia" – przyznała prof. Marcjanik. Za drugim razem już nie popełniłem tego błędu.