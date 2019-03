Watchdog pyta, a Wiosna milczy. Organizacja skarży się na uniki partii Biedronia ws. finansowania

Tłumaczenie Wiosny jest bardzo pokrętne. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

iosna przychyliła się do wniosku organizacji Watchdog i ujawniła informacje o finansowaniu partii. Sęk w tym, że podała kwoty, ale zamazała informacje, kto je wpłacił. Kiedy społecznicy chcieli, żeby partia Biedronia uchyliła tego rąbka tajemnicy i podała całe dane, ta zaczęła się dziwacznie tłumaczyć.W marcu Robert Biedroń ogłosił, że na wniosek Watchdog Polska udostępnił dane dot. finansowania jego partii . Zaczepił też swoich politycznych oponentów – PO i PiS – mówiąc, że czeka na ich podobny ruch. Jest pewien problem, o którym pisze teraz organizacja Watchdog . Otóż Wiosna przekazała kwoty przelewów, ale zamazała dane ich autorów. Stąd informacja publiczna jest niepełna.Kiedy Watchdog zwrócił się do partii Biedronia o uzupełnienie danych, zaczęły się schody. Przy żądaniu udostępnienia skanów dokumentów stwierdzono, że partia nie dysponuje takimi możliwościami sprzętowymi, żeby przesłać je mailowo i zadeklarowała, że zrobi to listownie."Partia przyjęła, że przygotowanie zestawienia przepływów na kontach oraz 27 dokumentów według określonych przez nas kryteriów tworzy jakościowo nową informację. (...) Partia wezwała nas do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego. Naszym zdaniem wniosek nie dotyczy informacji publicznej przetworzonej, a prostej, dlatego nie będziemy uzasadniać naszego wniosku" – czytamy na stronie organizacji.Dodatkowo Wiosna zażądała od Watchdog opłaty za przygotowanie informacji w wysokości 150 zł. Ale jak zaznacza organizacja – ustawa o dostępie do informacji publicznej takich opłat nie przewiduje w przypadku prośby o przesłanie informacji drogą mailową. Ostatecznie Watchdog dostanie odpowiedź, ale dwa miesiące od złożenia wniosku, czyli do 11 maja.Partiami, które przesłały już pełne odpowiedzi Watchdog Polska, są Nowoczesna i SLD. Rzeczniczka tej ostatniej nie miała litości dla partii Biedronia i wyśmiała działanie Wiosny na Twitterze."Robercie Biedroniu pozwól, że pomogę ci zrozumieć jawność ma przykładzie SLD: wygląda ona tak. Aha. Nie możesz żądać za takie zestawienie żadnych pieniędzy. Masz obowiązek po prostu wysłać swoje wyciągi. Proste, prawda? Nie dziękuj, nie trzeba!" – ironizowała na Twitterze Anna-Maria Żukowska. W poście podała link do rozliczenia jej partii.źródło: Watchdog Polska