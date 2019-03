Najgorętsza powieść tej wiosny. Sensacja Wattpada wydaje swój debiut

fot. materiały prasowe

to by przypuszczał, że tegoroczny kwiecień nie będzie ciepły… będzie parzył! A to za sprawą sensacyjnego debiutu najgorętszej autorki polskiego Wattpada i jej pikantnej powieści, która przed premierą została przeczytana… ponad 200 tysięcy razy. Lada dzień ukaże się jej pierwsza powieść „Prosty układ”, opublikowana przez Lipstick Books. Kim jest K.A. Figaro?Jej historia przypomina trochę drogę do sukcesu E.L. James, niekwestionowanej gwiazdy prozy z pieprzykiem i autorki „Pięćdziesięciu twarzy Greya”. Wszystko zaczęło się od popularnej platformy Wattpad, która umożliwia publikowanie opowiadań, wierszy i powieści przez nieodkrytych jeszcze twórców. Do niedawna zamieszczała tam swoje książki K.A. Figaro, użytkownikom przedstawiająca się po prostu jako Kasia. Czytelnicy pokochali jej zmysłową i pulsującą cielesnością prozę bezgraniczną miłością. Jej pierwsza powieść, zamieszczona na internetowej platformie pod tytułem „Bez zobowiązań”, została przeczytana ponad 200 tysięcy razy! Potem było już z górki. Książką zainteresowało się jedno z polskich wydawnictw, należące do uznanej grupy wydawniczej.W swojej krótkiej biografii na Wattpadzie napisała między innymi: „Kaśka. Amatorka”. Mówi o sobie, że jej głowa pęka od nadmiaru pomysłów. Jest naturalna, szczera i uśmiechnięta. Kobieta z małego miasta, Sochaczewa, na co dzień mama i żona, pracująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Czytelniczki pokochały ją nie tylko za wciągającą, iskrzącą sensualnością prozę, ale właśnie za bezpośredniość i chęć kontaktu z odbiorcami. Jej strona na Wattpadzie oraz profil na Facebooku pękają od pozytywnych wiadomości, gratulacji i wyrazów uwielbienia. A kobiety nie mogą doczekać się, kiedy w końcu będą miały książkę w rękach.Nic dziwnego, skoro „Prosty układ” to intensywna i gęsta od uczuć książka, która wywołuje w czytelniku masę emocji i dreszcz rozkoszy… On ma wszystko: jest niesamowicie przystojny, bogaty, bezczelnie pewny siebie i świadomy tego, jak działa na kobiety. Ona jest młodziutką studentką, która dopiero szuka siebie i swojej drogi w życiu. Dzieli ich wszystko: wiek, status społeczny, narodowość i… oczekiwania. Spotykają się przypadkowo w małomiasteczkowym barze i rozpoczynają relację, która zamienia się w wytrawną grę w przyciąganie i odpychanie. Niedoświadczona Łucja początkowo całkowicie opiera się uczuciu i nie chce przyznać, że zarozumiały Dymitr budzi w niej ukryte głęboko instynkty. Za namową przyjaciółki postanawia jednak wejść z nim w układ bez zobowiązań, który okaże się być dla niej prawdziwą szkołą dojrzałości i kobiecości.Intensywny i ekscytujący duet Dymitra i Łucji zabiera odbiorcę w emocjonalny rollercoaster, w którym napięcie rośnie w miarę czytania. Nie brakuje w nim ani iskrzących dzikością opisów, ani dramatycznych wyborów. To opowieść o relacji, o której marzy wielu z nas, ale nie każdy odważyłby się na nią przystać: ekscytującej, podniecającej i takiej, która budzi zwierzęce instynkty. Również bohaterowie w pewnym momencie dotrą do miejsca, w którym będą musieli odpowiedzieć sobie na pytania: jakie są granice uczucia i odwagi oraz czy tak intensywny związek jest w ogóle w stanie przetrwać.Dlaczego K.A. Figaro? „Pierwotnie planowałam pisać pod swoim imieniem i nazwiskiem, jednak po rozmowach z innymi debiutantkami oraz z wydawnictwem, stwierdziłam że zdecyduję się na pseudonim K.A.Figaro, który jest skrótem moich imion - Katarzyna Anna, a Figaro to połączenie dwóch moich nazwisk, panieńskiego i obecnego” – powiedziała pisarka w jednym z wywiadów. Autorka skromnie przyznaje, że za sukces uważa już samo wydanie książki. Liczba fanek pozwala jednak wróżyć książkowej serii „Rozchwiani” ogromną popularność. Pierwszy tom cyklu będzie miał premierę już 3 kwietnia. Drugi – „Zranione uczucia” czeka w kolejce. Można uznać, że określenie „amatorka” nie do końca już Kasi pasuje.