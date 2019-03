Zbuduj szkołę dla 300 dzieci. Ruszyła zbiórka na PolakPotrafi.pl

40-tysięczny obóz dla uchodźców w Ulyankulu przekształca się obecnie w miasto. • Fot. materiały prasowe

W

Wayair Foundation buduje wioskę edukacyjną dla 300 dzieci w Ulyankulu. • Fot. Materiały prasowe

Na dokończenie szkoły w Ulyankulu brakuje 150 tys. zł. • Materiały prasowe

Klasy szkoły w Ulyankulu przykryte zostaną specjalnie skonstruowanym dachem, który zapewni uczniom klimatyzację. • Fot. Materiały prasowe

Wpłacać na szkołę w Ulyankulu można w internetowej zbiórce na Polakpotrafi.pl • Materiały prasowe

ayair Foundation (Fundacja "U Łejerów"), za pośrednictwem platformy croundfundingowej PolakPotrafi.pl zbiera środki na dokończenie wioski edukacyjnej w Tanzanii, w której dzieci będą uczyć się poprzez zabawy teatralne.40-tysięczny obóz dla uchodźców w Ulyankulu przekształca się obecnie w miasto. Ponad 300 dzieci czeka tam obecnie na rozpoczęcie nauki. Na dokończenie szkoły brakuje 150 tys. zł.W latach 70. ubiegłego wieku Tanzania przyjęła setki tysięcy uchodźców z Burundi. Trafili między innymi do Ulyankulu. Kolejne pokolenia żyją tam, pracują i zakładają rodziny. Najbardziej palącymi problemami jest brak wody oraz ograniczony dostęp do edukacji.Dlatego Wayair Foundation buduje tam wioskę edukacyjną, w skład której wchodzą: klasy usytuowane wokół drzew mangowców, które dają cień i przyjemny chłód oraz ośrodek szkolenia nauczycieli. Powstaje także teatr, który posłuży do realizowania autorskiego programu praktycznej nauki języka angielskiego.Program teatralny, który będzie tam realizowany, stworzony został przez Jerzego Hamerskiego i Elżbietę Drygas w poznańskiej szkole podstawowej "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej.Całość zaplanowali architekci, którzy spędzili w Ulyankulu i okolicy kilka miesięcy. Budynki oraz wyposażenie klas tworzone są z lokalnych materiałów, ale przy wykorzystaniu współczesnej rozwiązań technologicznych. Mają zapewnić komfortowe warunki do nauki, zabawy i rozwoju.Klasy przykryte zostaną specjalnie skonstruowanym dachem, który zapewnia chłodzenie i wentylację. Konstrukcja pozwala na zbieranie deszczówki do przeznaczonego do tego zbiornika. Fundacja, we współpracy z miejscową ludnością, chce wybudować ośrodek osadzony w lokalnej tożsamości.Podstawowym założeniem jest wychowanie oparte na obcowaniu ze sztuką oraz zabawa w teatr, jako sposób na poznawanie siebie, drugiego człowieka i otaczającego świata. Założyciele stawiają nacisk na współpracę zagraniczną budującą postawy tolerancji i otwartości na różne kultury.Te wartości fundacja chce przenieść do Ulyankulu. Jej twórcy wierzą, że każde dziecko ma prawo do edukacji, a wyposażając dzieci w odpowiednie umiejętności pomagamy im stawać się obywatelami Świata i kształtować swoją przyszłość.– Inicjatywa narodziła się dwa lata temu. Nawiązaliśmy kontakt z tanzańskim oddziałem Caritas, który wskazał nam działkę idealną pod budowę ośrodka. Zaangażowaliśmy świetnych architektów, którzy wolontaryjnie zaprojektowali wioskę oraz meble i doglądali pierwszych działań na placu budowy – mówi Aneta Sadowska-Wojak, prezeska fundacji.– Uzyskaliśmy wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które pozwoliło nam sfinansować część prac na pierwszym etapie. Resztę zebraliśmy podczas zbiórek, w które zaangażowali się nasi przyjaciele. Wybudowaliśmy już kilka klas, które wyposażyliśmy w biurka i krzesła oraz toalety – dodaje Aneta Sadowska.– Ponad połowa budowy za nami. Powstał już najważniejszy z budynków – teatr, czyli serce szkoły. Jednak w tym roku musimy wybudować jeszcze cztery klasy lekcyjne, aby ponad 300 dzieci mogło rozpocząć naukę w szkolę podstawowej. A do tego potrzebujemy wsparcia finansowego. Bez niego nie uda nam się dokończyć budowy – tłumaczy Sadowska - Wojak.Zbiórka na platformie croudfundingowej PolakPotrafi.pl dostępna jest pod tym linkiem . Na wpłacających czekają nagrody przywiezione przez członków Fundacji z Tanzanii, a także przekazane przez osoby zaangażowane w projekt i wspierające akcję.