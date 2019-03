Netflix opowie o najbardziej kultowej parze złoczyńców. Zrobi to jednak z całkiem innej strony

Bonnie Parker i jej partner Clyde Barrow byli postrachem USA lat 30. XX wieku. • Zrzut ekranu z YouTube.com / Netflix

M

yśleliście, że Chuck Norris to tylko postać wymyślona przez scenarzystów? Otóż nie, bo tacy twardziele istnieli naprawdę. Może nie otwierali drzwi z półobrotu, ale byli bezwzględni jeśli chodzi o walkę z przestępcami. O takich dwóch ex strażnikach Teksasu Franku Hamerze i Maney'u Gaultcie, którzy ruszyli w pościg za kultową parą złoczyńców Bonnie i Clydem , opowiada najnowsza produkcja Netflixa "The Highwaymen".

Gault (Harrelson) i Hamer (Costner). • Zrzut ekranu z YouTube.com / Netflix

Od prawej na dole Hamer, tuż nad nim Gault. • Fot. FBI / Domena publiczna

Bonnie Parker i Clyde Barrow. • Domena Publiczna

Zrzut ekranu z YouTube.com / Netflix

Netflix po raz kolejny pokazuje, że można inaczej przedstawić postacie historyczne. I taki zabieg zastosowano w "The Highwaymen", który opowiada o ucieczce najsłynniejszej parze przestępczej USA lat 30. XX wieku – Bonnie Parker i Clydzie Barrow, z zupełnie innej perspektywy. Fabuła skupia się na ścigających ich Franku Hamerze Obaj przez lata pracowali jako strażnicy Teksasu. Wszystko zmieniło się, gdy do władzy doszła zawistna i skorumpowana gubernator Miriam "Ma" Ferguson, która rozpoczęła swoje rządy od pozbycia się wszystkich "rangerów". Hamer i Gault nie chcieli zostać przez nią zwolnieni, więc odeszli jeszcze przed objęciem przez nią stanowiska.W tle tych wydarzeń odbywały się okrutne zbrodnie autorstwa Bonnie i Clyde'a . Początkowo para zaczynała od drobnych kradzieży i napadów z bronią. Potem na ich konto trafiły morderstwa, a nawet parę ucieczek z wiezienia. Bonnie i Clyde siali postrach w całych Stanach Zjednoczonych kpiąc przy tym z organów ścigania. Jeszcze groźniej zrobiło się, kiedy para postanowiła założyć własny gang.Ich terror urósł do takich rozmiarów, że postanowiono zorganizować grupę pościgową, która miała ich schwytać lub zabić. I tu zaczyna się fabuła netflixowego "The Highwaymen". Do ekipy śledczych dołączają bowiem dwaj byli strażnicy Texasu, wspomniani Hamer i Gault, czyli Costner i Harrelson, którzy chcą położyć kres terrorowi gangu Bonnie i Clyde'a.Zatrudniają się więc najpierw jako oficerowie Texas Highway Patrol, żeby potem oddelegowano ich bezpośrednio do grupy pościgowej. Kto chce poznać efekt jej pracy może przeczytać wiele źródeł w internecie lub poczekać do 29 marca na premierę "The Highwaymen".



Obsada i twórcy

Patrząc już na sam trailer można z całą pewnością przyznać, że czeka nas solidny, gangsterski film. A dodanie do niego elementu westernowego w postaci strażników Teksasu czyni z tego dość intrygującą mieszankę. Nie może być przecież źle, skoro za reżyserię odpowiada John Lee Hancock, reżyser takich produkcji jak "Ratując pana Banksa", "Alamo" czy "McImperium".

• YouTube.com / Netflix Polska

Ciekawie zapowiada się także duet sztywnego i westernowego Kevina Costnera oraz luzackiego i błyskotliwego Woody'ego Harrelsona. Już same kadry zwiastuna zapowiadają ciekawe iskrzenie między dwoma stróżami prawa. Efekt pracy Hancocka zobaczymy już 29 marca na platformie Netflix.