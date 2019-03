Mocno biją spotem wyborczym w Kaczyńskiego. "Udaje świętego, bo idą wybory"

Koalicja Europejska przypomniała w spocie przedwyborczym słowa Jarosława Kaczyńskiego, które można odbierać jako dzielenie Polaków na lepszych i gorszych. • Screen / Youtube / Platforma Obywatelska

"Udaje świętego, bo idą wybory. Nie daj się oszukać" – takim hasłem atakuje Jarosława Kaczyńskiego Koalicja Europejska w spocie przygotowanym przed wyborami do europarlamentu.Jedynym bohaterem filmu jest Jarosław Kaczyński. Na filmie brak akcentów związanych z Parlamentem Europejskim, UE czy polityką zagraniczną. Przypomniano za to słowa lidera PiS , po których wielokrotnie zarzucano mu dzielenie Polaków na lepszych i gorszych."Bo my nie dzielimy Polaków na tych lepszych i gorszych"; "my jesteśmy tu, gdzie wtedy, oni tam gdzie stało ZOMO"; "bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych"; "tego najgorszego sortu Polaków, no i ten najgorszy sort jest właśnie niesłychanie aktywny"; "Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich"; "jesteście kanaliami"; "cała Polska z was się śmieje" – to głośne wypowiedzi, które przytoczono w spocie. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja. W 2019 r. obywatele głosujący w Polsce dokonają wyboru 52 spośród łącznej liczby 705 eurodeputowanych.