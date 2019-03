Wielki sukces polskiej emigrantki w Berlinie. "Wiem, co to znaczy zaczynać od zera w obcym kraju"

Katarina Niewiedzial została pełnomocniczką landowego rządu Berlina do spraw integracji i migracji. • Fot. Facebook / Katarina Niewiedzial

olska imigrantka Katarina Niewiedzial została pełnomocniczką landowego rządu Berlina do spraw integracji i migracji. To pierwszy taki przypadek w 37-letniej historii tego urzędu. – Wiem, co to znaczy przybyć do obcego kraju i zaczynać od zera – powiedziała Niewiedzial dziennikarzom.41-letnia Katarina przyjechała do Niemiec jako 12-letnia Katarzyna. Trafiła z rodziną i "całym życiem w jednej walizce" do obozu przejściowego dla uchodźców z bloku wschodniego na północy Niemiec. Musiała od podstaw nauczyć się niemieckiego w podstawówce w Bremerhaven. Studiowała w Oldenburgu, potem w Berlinie. W stolicy Niemiec mieszka od prawie 20 lat. Założyła tu rodzinę.Pierwszą pracę zdobyła w Senacie, w biurze pełnomocnika ds. integracji i migracji Andreasa Germershausena. Obecnie odchodzi on na emeryturę, a zastąpić ma go właśnie Niewiedzial.Lista wyzwań integracyjnych w Berlinie jest długa: integracja uchodźców w sąsiedztwie, szkołach i rynku pracy, zorganizowana przestępczość, klany arabskie w dzielnicy Neukölln, a także nastroje rasistowskie i ksenofobiczne – informuje Deutsche Welle . Dla Niewiedzial to wyzwanie także dlatego, że co trzeci berlińczyk ma korzenie w innym kraju. Dla przykładu: w stolicy Niemiec żyje oficjalnie prawie 100 tys. Polaków.Zdaniem dr Agnieszki Łady z Instytutu Spraw Publicznych powierzenie funkcji pełnomocniczki ds. integracji imigrantce i Polsce jest przełomem.– To sygnał, że Senat poważnie podchodzi do wyzwań, z jakimi zmaga się ta tak liczna grupa berlińczyków. Polacy i inni Europejczycy z Berlina, zyskują szansę na bycie lepiej zrozumianymi. Jest to także, nie tylko symboliczne, uznanie dla kwalifikacji migrantów, pokazanie ich jako równoprawnych mieszkańców miasta, którzy mogą piastować kluczowe funkcje – podkreśla dr Łada cytowana przez Deutsche Welle.źródło: Deutsche Welle