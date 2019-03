"Agent – Gwiazdy" to zmagania aktorów i celebrytów. Ale jakie są ich zasady?

Gwiazdy walczą ze sobą nawzajem i z agentem. • Zrzut ekranu z "Agent–Gwiazdy" TVN

Bartosz Świderski

P

rogram "Agent" to dość stara formuła TVN. Kiedyś występowali w nim ludzie, którzy przeszli casting. Teraz w zmaganiach biorą udział gwiazdy filmu, muzyki, internetu. Widzowie, którzy dopiero teraz zaczęli śledzić ten program mają duży problem z jego zasadami. Postanowiliśmy je więc wyjaśnić.

Włączyliście " Agenta – Gwiazdy " i nie wiecie dlaczego Andrzej Gołota zjeżdża na tyrolce? Po co Krystyna Czubówna rzuciła się do wody? Dlaczego Agnieszka Sadowska wypełnia formularze na laptopie i o co chodzi z tym zielonym znakiem z liniami papilarnymi? To trafiliście w dobre miejsce, bo postanowiliśmy przybliżyć zasady programu wszystkim tym, którzy nie są w nich zbytnio zorientowani.



Wiele osób lubi oglądać zmagania gwiazd. Ciekawie jest jak wykonują różnego rodzaju zadania, knują intrygi i krzyczą na siebie nawzajem. Takie są w końcu reguły reality show. Pytanie tylko po co to robią? Otóż w grę w "Agencie – Gwiazdy" TVN wchodzi niemała suma pieniędzy. Każde wykonane zadanie ją powiększa lub pomniejsza.



Zrzut ekranu z "Agent–Gwiazdy" TVN

Zrzut ekranu z "Agent–Gwiazdy" TVN

W programie bierze udział kilkunastu uczestników. Wśród nich jest agent, czyli osoba wytypowana przez producentów programu, której zadaniem jest przeszkadzać pozostałym uczestnikom w zdobyciu pieniędzy do puli osoby wygranej i jednocześnie nie dać się wykryć.Uczestnicy podczas zadań mogą zdobyć także jokera oraz immunitet, który potem przydaje się pod koniec każdego odcinka. Immunitet pozwala nie odpowiadać na pytania eliminacyjne, a joker kasuje jedno z pytań i zwiększa tym samym szanse na przejście eliminacji. Ostatnim ułatwieniem dla zawodników jest czarny joker, który kasuje wszystkie użyte wcześniej immunitety i jokery.W jednym odcinku uczestnicy muszą przejść zazwyczaj trzy zadania fizyczne lub umysłowe.Na koniec każdego epizodu wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem tych, które zdobyły immunitet, odpowiadają na kilkanaście pytań dotyczących tytułowego agenta. Osoba, która udzieliła najmniej poprawnych odpowiedzi, odpada z programu.Pytania dotyczą czynności, które ich zdaniem wykonywał lub nie wykonywał agent. Każde poprawne trafienie jest punktowane. Oczywiście uczestnicy nie wiedzą jak odpowiadali inni. Wyniki ich odpowiedzi odczytuje prowadząca program – Kinga Rusin. Osoba, która odpada z programu widzi na ekranie jej laptopa czerwony ekran z odciskiem linii papilarnych.Walka pomiędzy gwiazdami trwa do momentu, aż zostaną trzy osoby. Wtedy o wyłonieniu finalisty decyduje test 50 pytań dotyczących całego pobytu i działalności agenta. Zwycięzca dostaje pieniądze z puli całej rozgrywki, dlatego agentowi powinno zależeć na tym, żeby do finału dotrwało jak najmniej funduszy.