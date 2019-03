Na jej głos liczyły rzesze nauczycieli, a tu taki zawód. Pierwsza dama: "strajk nie ma sensu"

Agata Kornhauser-Duda zajęła stanowisko ws. strajku nauczycieli. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

trajk nauczycieli zbliża się wielkimi krokami. Mediacje z rządem nic nie dały. Nauczyciele liczyli na wsparcie prezydenta Dudy, a w szczególności jego żony, która zanim została Pierwszą damą, pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego. Ale Agata Kornhauser-Duda nie wypowiadała się publicznie na temat strajku. A przynajmniej do czasu ostatniej wizyty w jednym z liceów w Krakowie – podaje "Gazeta Wyborcza"– Liczyliśmy, że pani prezydentowa wciąż żyje sprawami edukacji i co jak co, ale wynagrodzenia nauczycieli są jej znane. Liczyliśmy, że jakiś głos z jej strony padnie – powiedziała niedawno dziennikarce naTemat Katarzynie Zuchowicz prezes małopolskiego oddziału ZNP I taką nadzieję wyrażało wielu nauczycieli. Mieli żal do Agaty Kornhauser-Dudy , że nie zajęła żadnego stanowiska w sprawie strajku. Ale po informacji, którą podała w piątek " Gazeta Wyborcza " pewnie woleliby, żeby się jednak nie wypowiadała.Wynika z niej bowiem, że podczas ostatniej wizyty w II LO w Krakowie Pierwsza Dama skrytykowała strajk i działania związków.– Próbowała nas przekonać, abyśmy nie przystępowali do protestu. Mówiła, że stanowisko rządu jest jasne. Nie ma pieniędzy na podwyżki w oświacie, więc strajk nie ma żadnego sensu. Dyskusji, która się wywiązała, przysłuchiwał się pan dyrektor. Agata Duda powiedziała nam, że ma misję jeżdżenia po szkołach i uspokajania gorącej atmosfery – powiedziała gazecie jedna z pracujących w szkole nauczycielek, która prosi o anonimowość.– Spotkanie odbyło się podczas lekcji. Najpierw byliśmy zaskoczeni, potem poczuliśmy się wykorzystani. Spotkanie nie miało bowiem charakteru oficjalnego, a jego celem było wzbudzenie w nas niepewności i zakwestionowania sensowności walki o wyższe płace – dodała.Protest nauczycieli planowany jest na 8 kwietnia.źródło: " Gazeta Wyborcza