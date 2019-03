Rachoń ostro "przejechał się" po Owsiaku. Dziennikarz nie przebierał w słowach

Michał Rachoń atakuje Jerzego Owsiaka: To człowiek brutalny. • Fot. screen z tvp.info

"Szef WOŚP to człowiek brutalny i w swojej działalności publicznej często posługuje się jawnym kłamstwem oraz przemocą w zwalczaniu krytyków" – stwierdził Michał Rachoń w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej".W rozmowie z Magdaleną Rigamonti Michał Rachoń był pytany o jego zawieszenie w TVP . Przypomnijmy, taką decyzję jego przełożeni podjęli po tym, jak w swoim programie wyemitował filmik Barbary Pieli , z którego wynikało, że Jerzy Owsiak i Hanna Gronkiewicz-Waltz kradną pieniądze z WOŚP. Do tego niektóre z tych pieniędzy oznaczone były gwiazdą Dawida.Rachoń przyznał co prawda, że wspomniany banknot nie powinien znaleźć się w programie i gdyby go zauważył, żądałby usunięcia. Dziennikarz po tych słowach przeszedł jednak do ostrej krytyki pod adresem szefa WOŚP.– To nie jest tak, że Jerzy Owsiak jest wyjęty spod krytyki, że nie można o nim robić materiałów satyrycznych. Jerzy Owsiak robił telewizyjne materiały satyryczne na nasz temat, kiedy pracowaliśmy w Telewizji Republika – wspomniał w wywiadzie.Dziennikarz TVP wprost wyznał, co myśli o Owsiaku. – To człowiek brutalny i w swojej działalności publicznej często posługuje się jawnym kłamstwem oraz przemocą w zwalczaniu krytyków – przekonywał. Rachoń nawiązał do sytuacji z 2013 r., kiedy pojechał na Przystanek Woodstock.– Owsiak umówił się ze mną na telewizyjny wywiad, ale nie przyszedł. Wtedy jego odpowiedzią na to, co publikował Piotr Wielgucki pod pseudonimem Matka Kurka, były pozwy. Chciałem o tym porozmawiać. W czasie jednego z procesów sąd zobowiązał Owsiaka do ujawnienia dokumentów. Nie zrobił tego – kontynuował Rachoń i nawiązał do konferencji prasowej, na której się pojawił.– Kiedy chciałem o to publicznie zapytać, Jerzy Owsiak powiedział o mnie "żulik" i nałgał, że chciałem pożyczyć od niego stówkę, po czym napuścił na mnie swoich ochroniarzy, żeby siłą wyprowadzili mnie – wspominał.Dziennikarz żalił się, że wtedy żaden z obecnych tam pracowników mediów nie zapytał, dlaczego Owsiak "używa chamskiej konfabulacji i siły zamiast udzielić odpowiedzi na proste pytanie". – Zrobiłem wiele programów na temat Owsiaka i finansów fundacji WOŚP. Autorem satyry, o której rozmawiamy, jest Basia Piela. I nie podpowiadałem jej ani nie nakazałem jej zrobienia tego tematu – uciął Rachoń.źródło: " Dziennik Gazeta Prawna