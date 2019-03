Nicolas Cage chce unieważnić małżeństwo po... czterech dniach. W czasie ceremonii był pijany

Nicolas Cage wystąpił o unieważnienie małżeństwa po czterech dniach jego istnienia. • Fot. Twitter / Karim Emile Bitar

Bartosz Świderski

N

icolas Cage złożył dokumenty unieważnienia swojego małżeństwa z makijażystką Eriką Koike po czterech dniach od zawarcia związku w Las Vegas. Po sieci krąży nagranie z dnia zaślubin, na którym pijany w sztok aktor krzyczy, że "wcale nie chce się w to ładować".Na krótkim filmiku z sądu, gdzie doszło do ceremonii ślubnej, widzimy bełkoczącego Cage'a, który zarzuca swojej partnerce, że ta chce przejąć jego pieniądze. Poza tym zataczający się aktor wypomina Erice Koike, że ta miała w przeszłości spotykać się z dilerem narkotyków. Ostatecznie pobrał się z makijażystką 23 marca.Jeśli wniosek Nicolasa Cage'a o unieważnienie małżeństwa nie zostanie uznany, aktor zapowiada rozpoczęcie procedury rozwodowej. W takim przypadku byłby to już czwarty rozwód gwiazdy Hollywood.Wcześniej aktor był żonaty z Patricią Arquette, z którą rozwiódł się po sześciu latach. Później wziął ślub z Lisą Marie Presley, lecz ich małżeństwo wytrzymało jedynie trzy miesiące. Najdłużej Cage był z trzecią żoną, Alice Kim. Po ślubie byli ze sobą 12 lat.Źródło: "Daily Mail"