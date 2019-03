Brytyjski parlament znów odrzucił projekt wyjścia z UE! Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie

Brytyjska premier Theresa May oświadczyła, że Wielka Brytania prawie na pewno weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. • Fot. Screen / Twitter / Bloomberg

rytyjska Izba Gmin odrzuciła rządowy projekt umowy wyjścia z Unii Europejskiej. Oznacza to, ze skierowała kraj w strone bezumowego brexitu albo kolejnego procesu opuszczenia UE i udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Za przyjęciem umowy głosowało 286 posłów , przy sprzeciwie 344 deputowanych. Tuż po ogłoszeniu wyników szef Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył, że zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady, które odbędzie sęi 10 kwietnia.Decyzja brytyjskiego parlamentu to odpowiedź na postawione w ubiegłym tygodniu ultimatum ze strony Rady Europejskiej. RE zażądała przyjęcia głównego tekstu do końca dnia w piątek jako warunku dla przedłużenia procesu opuszczenia Unii Europejskiej do 22 maja.Brytyjska premier Theresa May oświadczyła, że w wyniku głosowania Wielka Brytania prawie na pewno będzie musiała wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.Propozycja rządowa, która zakładała rozłączenie umowy wyjścia i deklaracji politycznej pozwalała na obejście wcześniejszej decyzji spikera Izby Gmin Johna Bercowa, który sugerował chęć zablokowania próby poddania ich pod trzecie głosowanie.Deputowani wcześniej dwukrotnie odrzucali pakiet umowy wyjścia z Unii Europejskiej i deklaracji politycznej w sprawie przyszłej relacji ze Wspólnotą. Izba Gmin odrzuciła aż osiem propozycji w głosowaniu nad alternatywnymi scenariuszami wyjścia z UE Najbliżej do uzyskania większości głosów "za" był projekt zakładający, aby w porozumieniu o brexicie zawarte zostało zobowiązanie do wynegocjowania "stałej i kompleksowej unii celnej Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej".źródło: Bloomberg