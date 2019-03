Smutne wyznanie uczestnika "Big Brothera". Bartek Boruc opowiedział o utracie dziecka

Raper Bartek Boruc opowiedział w programie Big Brother o utracie dziecka. • Fot. Screen z programu Big Brother / TVN7

Bartosz Świderski

czestnicy "Big Brothera" musieli w ramach zadania od Wielkiego Brata zająć się opieką nad interaktywnymi lalkami. Wszystko po to, by móc ocenić, jak potrafią radzić sobie z dziećmi. Mało kto spodziewał się, że przy okazji jeden z uczestników opowie smutną osobistą historię.Bartek Boruc, który ma syna, wyznał, że kilkanaście lat temu stracił dziecko. Jego partnerka poroniła. Opowiedział o tym Olehowi. – A ty ile miałeś lat, jak pierwsze dziecko się urodziło. Ty tylko jedno masz i drugie chcesz? – pytał Oleh.– Tak, tylko że rok wcześniej Magda była w ciąży, ale poroniła. I zaraz tylko po tym poronieniu, jak wykurowała się i tak dalej, to od razu zaczęliśmy działać nad drugim dzieckiem. To było 12 lat temu, to miałem 25 lat – wyznał Bartek.Później w pokoju Wielkiego Brata opowiedział, jakie emocje towarzyszyły utracie dziecka.– To jest taka dosyć ciężka sprawa, bo czeka się, czeka, człowiek ogarnie się szczęściem i miłością do tego, co dopiero się zaczyna, a tu nagle ciach, klapa. Wszystko się kończy i trzeba z tym żyć. Zaczynać od nowa i zapomnieć o tym, co było – powiedział. Nowa edycja Big Brothera , którą można oglądać w TVN7, wiązała się też z innym szeroko komentowanym wydarzeniem . Bokser Igor Jakubowski był bliski zasłabnięcia, prawdopodobnie z głodu. Pobladł i oblał się zimnym potem.– Produkcja, zróbcie zbliżenie na Igora, bo zbladł nam strasznie i ma zimne poty. Mówię serio, Wielki Bracie – mówił do kamer jeden z mieszkańców, Maciej Borowicz. Realizator jednak nie reagował.źródło: TVN