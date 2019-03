Nikt nie wygrał głównej nagrody. W Eurojackpot będzie ogromna kumulacja

Ogromna kumulacja w Eurojackpot. • Fot. Facebook / LOTTO. Radość wygrywania

Bartosz Świderski

piątek nikt nie zdobył głównej nagrody w losowaniu Eurojackpot, co oznacza tylko jedno – gracze już mogą szykować się na ogromną kumulację.Numery, jakie wylosowano w ostatni piątek, to 4, 9, 15, 24, 42 oraz 8 i 9. Dwie osoby w Polsce trafiły "czwórkę", dzięki czemu trafią do nich nagrody w wysokości ponad 273 tysięcy złotych.W innych krajach Europy gracze mieli więcej szczęścia. W ostatnim losowaniu padły cztery. Szczęśliwcy z Niemiec, Danii oraz Chorwacji wygrali nagrody II stopnia o wartości ponad 830 tysięcy euro. Z kolei sześciu graczy z Finlandii, Niemiec, Danii oraz Norwegii otrzyma nagrody III stopnia o wartości ponad 100 tysięcy euro każda.Pula nagród w następnym losowaniu Eurojackpot wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych.Źródło: "Wprost"