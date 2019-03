Są wstępne wyniki wyborów na Ukrainie. W drugiej turze Poroszenko zmierzy się z satyrykiem

W pierwszej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie wygrał komik Wołodymyr Zełenski. • Fot. YouTube.com/Слуга народа

odano wstępne i nieoficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. Z danych napływających z Kijowa wynika, iż zwycięzcą na tym etapie rywalizacji jest komik Wołodymyr Zełenski. Do drugiej tury wszedł także obecny prezydent Petro Poroszenko.Jak donoszą ukraińskie media, Wołodymyr Zełenski zdobył ok. 30,4 proc. głosów. Na Petro Poroszenkę głosowało 17,8 proc. ukraińskich wyborców. Ta dwójka zmierzy się 21 kwietnia w drugiej turze wyborów prezydenckich. Trzeba jednak zaznaczyć, że te pochodzące z badania "Narodowy exit poll 2019" wyniki podano o godz. 18:00, czyli dwie godziny przed zamknięciem lokali wyborczych.Wołodymyr Zełenski ma 41 lat i do niedawna z polityką nie miał wiele wspólnego. Ukraińskiej opinii publicznej znany był jako komik i aktor. Szczególną popularność Zełenski osiągnął w 2015 roku, gdy w serialu komediowym "Sługa narodu" zagrał nauczyciela historii, który przypadkiem... został prezydentem Ukrainy.W 2017 roku wokół Wołodymyra Zełenskiego stworzono projekt, który poniekąd wcielał tę satyryczną historię w życie. Najpierw zarejestrowano partię o nazwie Sługa narodu, a następnie wystawiono kandydaturę komika w walce o fotel prezydencki. Od tego momentu poparcie dla niego tylko wzrastało, choć publiczna działalność Zełenskiego nadal miała cechy głównie satyryczne.Choć Zełenski sukces zawdzięcza krytyce obecnej klasy politycznej, wielu Ukraińców uważa go za marionetkę potężnego oligarchy Ihora Kołomojskiego. Miał on wpompować wiele sił i środków w stworzenie Wołodymyra Zełenskiego w ramach odwetu na obecnym prezydencie Petro Poroszence, z którym oligarcha jest od lat skłócony.