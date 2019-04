Wolność w "bonusie" od Kaczyńskiego nie ujęła wyborców. PiS przegrywa w najnowszym sondażu

Kolejny sondaż dający zwycięstwo Koalicji Europejskiej w wyborach do PE. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

S

ondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Spraw Publicznych pokazuje, że jeżeli wybory do Parlamentu Europejskiego odbyłyby się teraz, na wprowadzenie do niego swoich ludzi miałyby szanse tylko trzy ugrupowania. To Koalicja Europejska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Wiosna.Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Radia Zet i portalu stanpolityki.pl wynika, że Polacy najchętniej głosowaliby na Koalicję Europejską. Taki wybór zadeklarowało 41,51 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 38,75 proc.Według tego badania, swoich posłów do Parlamentu Europejskiego wprowadziłaby jeszcze Wiosna. Partia Roberta Biedronia zanotowała poparcie na poziomie 8,63 proc. Natomiast pod progiem wyborczym znalazłyby się: Kukiz '15 (4,46 proc.), Konfederacja (4,25 proc.), Polska Fair Play (1,06 proc.), Lewica Razem (0,99 proc.) oraz Ruch 11 Listopada (0,16 proc.).Przypomnijmy, od czasu powołania do życia Koalicji Europejskiej sondaże wskazują, iż zjednoczona opozycja idzie łeb w łeb z Prawem i Sprawiedliwością. Także ostatnie badanie przeprowadzone przez sam Parlament Europejski wskazuje na remis. Co prawda KE wyprzedziła w nim PiS o 1 pp., jednak w podziale mandatów (po 24), oba bloki idą równo.Źródło: Radio ZET