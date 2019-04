Tragiczne wydarzenia w Gdańsku. Pijany Ukrainiec wjechał na chodnik i zabił kobietę

Do śmiertelnego wypadku doszło po godz. 5 w gdańskiej Osowej. Pijany Ukrainiec potrącił idącą chodnikiem kobietę. • Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta

Redakcja naTemat

o tragicznego wypadku doszło około godz. 5:15 w gdańskiej dzielnicy Osowa. Pijany 24-letni Ukrainiec śmiertelnie potrącił tam idącą chodnikiem kobietę. Sprawca został zatrzymany przez gdańskich funkcjonariuszy. Teraz trzeźwieje i czeka na spotkanie z prokuratorem.Świadkowie relacjonowali, że do wypadku doszło na wysokości posesji przy ul. Kielnieńskiej 57 . 55-latka szła chodnikiem i została potrącona przez ukraińskiego kierowcę prowadzącego mazdę. Miał on 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.– Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nietrzeźwy kierowca mazdy, jadąc ul. Wodnika, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w idącą chodnikiem kobietę, która pomimo reanimacji zmarła – powiedziała Karina Kamińska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku, cytowana przez portal Trójmiasto.pl. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu grozi do 12 lat więzienia.źródło: Trójmiasto.pl