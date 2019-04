Prawica oskarżyła Cimoszewicza o zdemolowanie leśniczówki. Okazało się, że zmian... chcieli leśnicy

Prawica oskarża Włodzimierza Cimoszewicz o zdemolowanie leśniczówki, w której mieszkał od 17 lat. • Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

erwana boazeria, zdemontowane centralne ogrzewanie, okna bez parapetów – tak miała wyglądać leśniczówka, którą wynajmował od nadleśnictwa Włodzimierz Cimoszewicz. Budynek należy do Lasów Państwowych. Prawica oskarżyła byłego premiera o jego zdemolowanie. – To kłamliwe zarzuty – odpowiedział Cimoszewicz."Gazeta Polska" pisała, że Cimoszewicz wyprowadzając się z leśniczówki , którą wynajmował za półdarmo przez 17 lat, zabrał ze sobą piec, poszycie budynku gospodarczego, framugi w drzwiach oraz oknach, gniazdka i kontakty elektryczne oraz boazerię."Po tym, jak zostawił go (budynek – red.) jeden z liderów Koalicji Europejskiej, jest ruiną, która nie nadaje się do zamieszkania" – donosił prawicowy tygodnik, który wyprowadzkę Cimoszewicza nazwał totalną demolką. "Może Włodzimierz Cimoszewicz opowie, co stało się w leśniczówce?" – pytała potem na Twitterze Beata Mazurek.Aluzję rzucił też Mateusz Morawiecki. – Plany inwestycyjne, które są przed nami, pokazują Pomorzanom, że to okno na świat będzie wyremontowane, będzie jeszcze szerzej otwarte, będzie jeszcze bardziej nowoczesne. Tak przy okazji, a propos ostatnich doniesień, framugi, parapety, ościeżnice zostawimy, tylko wymienimy na nowe, większe okno – mówił premier.Zdaniem Cimoszewicza agresywna nagonka ma polityczny charakter i wiąże się z jego udziałem w wyborach europejskich . – Poza prawicowymi mediami biorą w niej udział politycy PiS, w tym pan Morawiecki. Jeśli nie odwoła swoich bezmyślnych komentarzy i nie przeprosi mnie, będę go od dzisiaj nazywał łgarzem – komentował. Dodał, że pozwy sądowe przeciwko TVP i "Gazecie Polskiej" są przygotowywane i w najbliższym czasie trafią do sądu.Cimoszewicz zauważył, że bardzo dla niego niewygodny i kosztowny demontaż boazerii i centralnego ogrzewania nastąpił na wyraźną prośbę nadleśnictwa. Mają to według byłego premiera potwierdzać dokumenty z nadleśnictwa.Umowa najmu Cimoszewicza miała obowiązywać do 2025 roku. Jednak została wcześniej zakończona z inicjatywy leśników. – Zapytano mnie, czy byłbym skłonny zgodzić się na jej skrócenie za częściową rekompensatę moich inwestycji. Zgodziłem się, mimo że z góry było wiadomo, że stracę na tym bardzo dużo – wyjaśnił Cimoszewicz w rozmowie z "Kurierem Porannym".źródło: " Kurier Poranny