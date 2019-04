Tak wyglądają efekty strajku rolników. W Warszawie chyba dzisiaj nikt nie dotarł do pracy

Tramwajowy korek w Warszawie wywołany strajkiem rolników. • Fot. materiały nadesłane od czytelnika

Fot. materiały nadesłane przez czytelnika

olnicy skupieni wokół AgroUnii znowu protestują w Warszawie. W środowy poranek pojawili się na pl. Zawiszy już o ósmej rano, a ich zachowanie wywołało prawdziwy paraliż w mieście. Do redakcji naTemat trafiły zdjęcia od czytelniczki, która od dwóch godzin stara się dostać do pracy.Na zdjęciach widać olbrzymi korek tramwajowy w Warszawie na alei Solidarności. Nasza czytelniczka jechała tramwajem linii 10, ale wpadła w zator i nie jest w stanie dotrzeć do pracy.Kiedy otrzymaliśmy zdjęcia po godzinie dziesiątej rano, stała w miejscu według jej relacji już od dokładnie godziny i dziewięciu minut. "On czasem trochę jedzie, ale więcej stoi" – napisała do nas zrezygnowana."Koleżanka organizuje event na lotnisku i już trzy osoby jej powiedziały, że nie dojadą. Ona zresztą też nie może. Mam dość" – dodała.Protest AgroUnii ma potrwać osiem godzin. Tym razem rolnicy nie chcą podpalać opon i planują zachowywać się spokojniej. Niemniej jednak miasto jest sparaliżowane