Konflikt w rodzinie królewskiej? Meghan i Harry nie dzielą już mediów społecznościowych z Williamem i Kate

Meghan i Harry nie będą już prowadzili wspólnie mediów społecznościowych z Kate i Williamem. • Fot. Instagram / Kensington Palace

Bartosz Świderski

zajemna rywalizacja między Kate Middleton a Meghan Markle trwa. Ostatnio książę Harry i jego małżonka zaczęli jeszcze bardziej odcinać się od Williama i księżnej Cambridge – założyli własne konto na Instagramie.Profil nazywa się Sussex Royal i jak na razie pojawiła na nim grafika zapraszająca do śledzenia konta oraz kilka zdjęć księcia i księżnej Sussex. Wcześniej, wspólnie z Kate Middleton i księciem Williamem, Harry i Meghan Markle publikowali swoje fotografie na koncie Kensington Royal.Wygląda na to, że od tej pory na Instagramie Kensington Royal będą się pojawiały już wyłącznie zdjęcia księcia i księżnej Cambridge.O konflikcie między dwójką księżnych mówi się już od dłuższego czasu . W tabloidach pojawiały się plotki, zgodnie z którymi panie mają się nie lubić i ze sobą rywalizować. Nie tak dawno ukazała się również informacja, zgodnie z którą Kate Middleton miała podburzać swoje dzieci przeciwko ciotce Źródło: "The Daily Beast"