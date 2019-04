Marcin Prokop "pojechany z Goodyearem". Dziennikarz przedstawia Berlin, o jakim pewnie nie słyszeliście

Marcin Prokop przedstawia Berlin, jaki trudno znaleźć w przewodnikach turystycznych. • Fot. Screen

D

Fot. Screen z filmu

• YouTube

Materiał powstał we współpracy z Goodyear

ziennikarz Marcin Prokop wybrał się do Berlina, jednego ze swoich ulubionych miejsc w Europie. We współpracy z czołowym producentem opon klasy premium pokazuje miasto w sposób, jakiego nie znajdziecie w przewodnikach turystycznych. Z relacji dowiecie się między innymi, gdzie iść na najfajniejszą imprezę. Po wszystkim będzie można odpocząć z głową na poduszce w kształcie... salami.Droga do Berlina z Warszawy jest prosta i szeroka, a Marcin Prokop wspólnie z firmą Goodyear przekonuje, że do stolicy Niemiec warto wybrać się nawet na weekendowy wypad. Choćby po to, żeby poczuć atmosferę miasta, w którym żyje się spokojniej niż w dużych miastach Polski. Berlin to miejsce, w którym ludzie oddychają pełną piersią, wciągając do płuc powietrze dużo czystsze od tego, które jest na przykład w Warszawie.Stolica Niemiec jest dziś miastem przyjaznym i otwartym, ale przecież nie zawsze tak było. Przez wiele lat miasto było przegrodzone murem, dzielącym je na część wschodnią i zachodnią. Podczas prób przekroczenia granicy zginęło ponad 200 osób. Dziś pozostałości Muru Berlińskiego są jedynie pamiątką po tych okrutnych czasach.Jednak Mur jest znaną atrakcją turystyczną i chyba wszyscy o nim słyszeli. Marcin Prokop do spółki z marką Goodyear próbuje pokazać Berlin od mniej znanej strony, której próżno szukać w typowych przewodnikach. W jakie miejsca dociera? Warto zobaczyć – najpierw na filmie, a później na własne oczy!Berlin jest miejscem, gdzie ludzie mają dużo czasu, a co za tym idzie – wpadają im do głów różne dziwne pomysły, jak choćby sklep z wędlinami, gdzie... nie ma mięsa. Zamiast nich są różne poduszki w kształcie wędlin, a nawet pluszowe półtusze wołowe.Sklep Aufschnitt to jedna z wielu osobliwości Berlina, które Marcin Prokop pokazuje w swoich filmach. Dziennikarz zaprasza widzów do miejsca, gdzie można zjeść najlepszy kebab w mieście. Wyjaśnia też, dlaczego nie jest łatwo wejść na imprezę do najlepszego nocnego klubu.Film "Pojechany Berlin z Goodyear" to pierwszy z minicyklu, przygotowanego przez Marcina Prokopa wspólnie ze znanym producentem opon . Z niecierpliwością czekam na to, jakie inne ciekawostki ze stolicy Niemiec dziennikarz przedstawi w kolejnym odcinku. Powinien pojawić się w sieci już za kilka dni