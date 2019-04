Tuska śledzi już gigantyczna liczba internautów. Szef RE złożył im podziękowania

Donalda Tuska obserwuje na Twitterze ponad milion osób. • Fot. Instagram / Donald Tusk

ficjalne konto na Twitterze szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska ma nowy rekord. W środę liczba obserwujących byłego polskiego premiera przekroczyła milion. Z tej okazji Donald Tusk zamieścił w serwisie specjalne podziękowania. Frans Timmermans , wiceszef Komisji Europejskiej ma 104 tys. obserwujących go na Twitterze. Trochę lepiej radzi sobie w mediach społecznościowych sam szef KE Jean-Claude Juncker ,który zebrał już grono przeszło 700 tys. obserwujących. Jednak ich osiągnięcia przebił i to ze sporym zapasem Donald Tusk . Konto przewodniczącego Rady Europejskiej przekroczyło w środę pułap równego miliona obserwujących."1 milion! Dzięki wszystkim, którzy obserwowali mnie przez ostatnie 4 lata i moją codzienną walkę o utrzymanie jedności UE" – napisał w poście dziękczynnym były polski premier. Do wpisu dołączył filmik, na którym streścił swoje działania na przestrzeni ostatnich czterech lat. Wśród nich wymienił kwestię imigrantów, sankcje wobec Rosji, utrzymanie Grecji w strefie euro oraz walkę na rzecz klimatu.Co ciekawe, utarło się przy takich okrągłych rekordach, że po przekroczeniu jakiejś okrągłej bariery, następuje znaczny spadek obserwujących, którzy na przekór rezygnują z subskrypcji konta. W przypadku Donalda Tuska było inaczej. Po przekroczeniu miliona obserwujących nie stracił, a wręcz przeciwnie – szybko zyskał 20 tys. kolejnych śledzących go osób.