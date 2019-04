Britney Spears trafiła do szpitala psychiatrycznego! "Potrzebuje czasu dla siebie"

Gwiazda muzyki pop Britney Spears skarży się na złe samopoczucie. • Fot. Instagram.com/britneyspears/

Bartosz Świderski

irtney Spears zgłosiła się do kliniki psychiatrycznej na własne życzenie i ma tam spędzić miesiąc. Amerykańskie media donoszą, żę gwiazda muzyki pop skarży się na złe samopoczucie spowodowane stanem zdrowia jej ojca.37-letnia piosenkarka 4 stycznia ogłosiła zawieszenie kariery muzycznej i odwołała swoja rezydenturę "Britney: Doll Domination" w Las Vegas. Oficjalnym powodem była choroba jej ojca. Jamie Spears przeszedł poważną operację okrężnicy. Chciała spędzić trochę czasu ze swoją rodziną – o czym poinformowała w mediach społecznościowych.Od stycznia zdrowie ojca najwyraźniej nie uległo poprawie. Po drugiej operacji jego stan się wręcz pogorszył. Odbiło się to na samopoczuciu Britney. Źródła TMZ twierdzą, że zgłosiła się do szpitala psychiatrycznego tydzień temu i planuje zostać tam 30 dni."Britney potrzebuje czasu dla siebie. Jest pod wpływem ogromnego stresu z powodu choroby" ojca – czytamy na portalu ET . Podobnie napisała sama piosenkarka w poście na swoim Instagramie Przypomnijmy, że w 2007 roku Britney Spears przeszła załamanie nerwowe. Media obiegły jej zdjęcia z ogoloną głową i "parasolkowym atakiem" na paparazzi. Imprezy z m.in. Paris Hilton doprowadziły w końcu do tego, że wylądowała szpitalu. Została ubezwłasnowolniona przez sąd, a kuratorem został właśnie jej ojciec, który pomógł jej wrócić do siebie.Źródło: tmz.com