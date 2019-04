Nergal znowu szokuje. Nawet najwierniejsi fani są skonsternowani tymi zdjęciami

Sesja z manekinem Nergala wywołała mieszane uczucia. • Fot. facebook.com/officialnergal/

dam Darski jest znany nie tylko dzięki swojej muzyce, ale i kontrowersyjnemu zachowaniu. Nergal, który kiedyś "zasłynął" pozowaniem z figurką Jezusa przyczepioną do sztucznego członka czy spaleniem Biblii w trakcie koncertu, teraz znowu pokazał się z tej bardziej skandalicznej strony. Jednak fani zareagowali co najmniej chłodno.Darski opublikował bowiem na swoim Facebooku zdjęcia z manekinem, którego głowę przyłożył do swojego rozporka. Trzymał go za głowę i symulował seks oralny.Do całej serii "humorystycznych" zdjęć dorzucił fragment piosenki Metalliki.Internauci raczej nie podzielili jego poczucia humoru, chociaż oczywiście znaleźli się i ci zadowoleni. Niemniej jednak komentarze, które zebrały pod jego postem najwięcej reakcji, były zdecydowanie negatywne. "Mało ci białaczki, że teraz innym raka dajesz?" – napisał jeden z internautów."Myślałem, że najgorsze co dziś mnie może spotkać, to dzisiejszy dzień. ale jednak może być gorzej" – dodał kolejny. Wpisów tego typu było znacznie więcej.