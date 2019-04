Kontynuacja cennej akcji dla domów dziecka. Pomogą ich wychowankom zdobyć ważną w życiu umiejętność

"Pomaganie przez gotowanie". Pod takim hasłem trwa akcja marki Knorr prowadzona we współpracy z Fundacją Samodzielność od Kuchni. Inicjatywa opiera się na organizacji warsztatów kulinarnych dla wychowanków domów dziecka • Materiały prasowe

Marcin Długosz

omaganie przez gotowanie. Tak nazywa się akcja, której kolejna edycja wystartowała pod koniec marca tego roku. Jej organizatorzy – Knorr oraz Fundacja Samodzielność od Kuchni – wznawiają cykl warsztatów kulinarnych skierowanych do wychowanków domów dziecka, aby zadbać o ich większą samodzielność w dorosłym życiu.Akcja rozpoczęła się w 2018 roku i ma charakter długofalowy. W ramach tegorocznej odsłony łącznie zaplanowano 16 warsztatów w 4 polskich miastach. Pierwsza, przedświąteczna tura, odbyła się w Katowicach w dniach 26 marca-3 kwietnia. Pozostałe warsztaty zostaną przeprowadzone w Olsztynie, Lublinie i Poznaniu.Jak tłumaczą twórcy inicjatywy, odpowiada ona na potrzeby tych młodych ludzi, którzy nie mają możliwości nauki gotowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Tuż przed Wielkanocą ten problem widać jak na dłoni – w odróżnieniu od rówieśników z domów rodzinnych nie dane jest im uczestniczyć w świątecznym kucharzeniu.– W instytucjonalnych domach dziecka, gdzie dominuje żywienie zbiorowe, trudno o okazję do kulinarnego rozwoju. Na pierwszym miejscu stawia się bardzo ważną edukację w szkole i rozwój psychiczny. Na gotowanie, zakupy czy planowanie budżetu czasu zazwyczaj brakuje – tłumaczy Katia Roman-Trzaska z Fundacji Samodzielność od Kuchni – Wychowankowie znają głównie te potrawy, które występują w jadłospisie placówek, i mają znikome umiejętności kulinarne, ograniczające się często do przygotowania kanapek z dostępnych produktów. Nam zależy, by żywili się nie tylko nimi – wyjaśnia przedstawicielka fundacji prowadzącej warsztaty kulinarne " Pomaganie przez gotowanie ".Akcja ma więc też charakter edukacyjny. Podczas spotkań kulinarnych młodzież uczy się nie tylko gotować, ale także poznaje zasady właściwych nawyków żywieniowych, odkrywając, jak ważna jest zróżnicowana dieta – oparta na produktach z różnych grup, rozmaitych technikach kulinarnych oraz różnorodna w smaku, barwie i zapachu.