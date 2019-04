Gdańsk bierze się za antyszczepionkowców. "Masowa histeria utwierdza w przekonaniu, że to właściwy krok"

Szczepienia będą kryterium branym pod uwagę podczas rekrutacji do przedszkola w Gdańsku. • Fot. Rafał Mielnik / Agencja Gazeta

dańsk przyjął inicjatywę klubu radnych Koalicji Obywatelskiej wymierzoną w antyszczepionkowców. Wiceszef rady miasta Mateusz Skarbek ogłosił, że jednym z kryteriów przyjmowania dzieci do gdańskich przedszkoli publicznych będą szczepienia."Masowa histeria ruchów antyszczepionkowych na naszych portalach społecznościowych utwierdza mnie w przekonaniu, że to właściwy krok" – stwierdził Mateusz Skarbek na Twitterze.Koalicja Obywatelska zaproponowała wdrożenie kryterium szczepień do rekrutacji w przedszkolach pod koniec marca i pomysł okazał się trafiony. Władze Gdańska zdecydowały się na wprowadzenie tego wymogu od roku szkolnego 2020/2021.– Prezydent Aleksandra Dulkiewicz pracuje nad uchwałą, w której uwzględnione zostaną dodatkowe punkty dla dzieci szczepionych zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych – poinformowała przewodnicząca Rady Miasta Gdańsk Agnieszka Owczarczak. Gmina już pracuje nad pełnym programem szczepień, który ma objąć przedszkola. Ruch antyszczepionkowców przybiera na sile. Coraz więcej osób decyduje się nie szczepić swoich dzieci , a to w przyszłości może być tragiczne w skutkach dla całego społeczeństwa.źródło: Gdańsk NaszeMiasto.pl