Jest multisondaż przed wyborami do Europarlamentu. Liczby nie kłamią, faworyt jest jeden

Multisondaż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego to uśrednione poparcie z ośmiu sondaży w marcu. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

iemal codziennie jesteśmy bombardowani sondażami przez zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu. Raz wygrywa PiS, raz Koalicja Europejska. I bądź tu człowieku mądry. Tym razem pokuszono się o prognozę wyborów na podstawie ośmiu marcowych sondaży. Uśredniony wynik daje – przynajmniej teoretycznie – lepsze wyobrażenie na temat szans wyborczych największych bloków. Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 39,4 proc. głosów , Koalicja Europejska na 36 proc. a Wiosna na 7,5 proc. Do Europarlamentu dostałoby się jeszcze Kukiz'15 – wynika z prognozy wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonanej przez PARR i Badania.pro dla Onetu.Formacje Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS, Polska Fair Play Roberta Gwiazdowskiego i Ruch Prawdziwa Europa – Europa Christi znalazłyby się poniżej progu wyborczego.Sondaże uwzględnione w badaniu to: Pollstar ("Super Express") z 1 marca, IBRiS z 7 marca, Kantar MillwardBrown (TVN i TVN24) z 13 marca, IBRiS ("Rzeczpospolita") z 14 marca, CBOS z 19 marca, IBRiS (Radio ZET) z 19 marca, IBSP z 21 marca, Estymator ("DoRzeczy") z 24 marca.Z innej podobnej prognozy wynika, że minimalnie wyższe poparcie ma Koalicja Europejska . Według danych opartych na wynikach czterech sondaży zebranych przez krajowe instytuty badawcze w ciągu miesiąca KE popiera 39,3 proc. wyborców, a PiS 38,3 proc. badanych. Na trzecim miejscu jest Wiosna z 6,5 proc. poparcia. Daje to głównym siłom po 24 mandaty, a formacji Roberta Biedronia cztery.źródło: Onet