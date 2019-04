"Wywalczymy więcej". Kaczyński popisowo obnażył swoje podejście do Unii Europejskiej

Jarosław Kaczyński w Kadzidle mówił głównie o tym, że PiS wywalczy więcej środków dla rolników z Unii Europejskiej. • Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

arosław Kaczyński wystąpił na konwencji PiS w Kadzidle. Przemówienie poświęcił pomocy dla wsi w kontekście zbliżających się wyborów do Europarlamentu. I raczej nie pozostawił złudzeń, jakie jest jego podejście do Unii. Skoro mowa o rolnictwie, pierwsze przychodzi do głowy skojarzenie z "dojną krową".– Wybory europejskie są ważne same przez się. Jako pierwsza tura przed wyborami parlamentarnymi. Ale są ważne także dlatego, że w Unii Europejskiej trzeba zabiegać przede wszystkim o losy polskiej wsi – mówił lider PiS.– Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nie było tych środków (Z Unii Europejskiej – red.) – mówił. – Wszystko byłoby droższe. My, partia rządząca, rząd musimy zabiegać o to, co daje Europa, ale daje nie z łaski, tylko z konieczności, by było to przyznawane naszemu krajowi we właściwych rozmiarach – przekonywał.– Pierwszy punkt planu to zwiększenie naszego udziału w tej puli, która jest dzielona co siedem lat, czyli 8 proc. dla naszego rolnictwa. Chcę powiedzieć, ze wywalczymy więcej. Ale to nie wszystko. Chodzi też o program rozwoju obszarów wiejskich. Będziemy twardo zabiegać o to, by Polska dostała najwięcej ze wszystkich państw w ramach programu – przekonywał.– Sprawa trzecia: polscy rolnicy są dzięki koalicji PO-PSL w UE dyskryminowani. Dostają mniej niż inni na hektar. Musimy zlikwidować tę dyskryminację. Kiedyś się na to zgodzono. Dziś niektórzy z PSL mówią: nie załatwiliście. Udają, że nie wiedzą, że załatwia się to raz na siedem lat. I teraz właśnie mija te siedem lat. Załatwimy to – przekonywał prezes PiS.– Naszym dążeniem jest to, by miasta i wsie żyły na tym samym poziomie – wyjawił swoje credo lider PiS. Przekonywał, że rzeczą ważną jest, by rolnictwo działało w oparciu o rodzime zwierzęta i pasze. Zapowiedział też większe wsparcie dla lokalnych producentów żywności. I na koniec zaapelował o głosowanie na "partię polskiej wsi", czyli jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość.