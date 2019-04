Dobra wiadomość dla fanów Micka Jaggera. Muzyk zabrał głos po operacji serca

Mick Jagger wraca do zdrowia po operacji serca. • Fot. Twitter.com / Mick Jagger

M





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ick Jagger wraca do zdrowia po zakończonej sukcesem operacji serca. Lider zespołu The Rolling Stones w mediach społecznościowych podziękował już za wsparcie swoim fanom oraz personelowi szpitala za opiekę."Dziękuję wam wszystkim za wsparcie, czuję się już dużo lepiej teraz i staję na nogi. Składam też ogromne podziękowania dla wszystkich pracowników szpitala za wspaniałą pracę" – napisał Mick Jagger na Twitterze.Pod koniec marca okazało się, że trasa koncertowa The Rolling Stones zaplanowana od 20 kwietnia do 29 czerwca zostanie odwołana. Wszystko przez problemy zdrowotne 75-letniego Micka Jaggera , któremu lekarze odradzili koncertowanie. Później stało się jasne, że legendarny wokalista będzie musiał przejść operację wymiany jednej z zastawek serca.Teraz już wiadomo, że zabieg zakończył się pomyślnie, a muzyk czeka na decyzję lekarzy, kiedy będzie mógł wyjść ze szpitala. Nieoficjalnie wiadomo, że Jagger może wrócić do domu w ciągu kilku dni, ale jego rekonwalescencja potrwa znacznie dłużej. Minie kilkanaście tygodni, zanim gwiazdor znowu pojawi się na scenie.źródło: CNN