Gdy szkole grozi paraliż, Andrzej Duda "błysnął" humorem na Twitterze

iedziela jest gorąca politycznie. O godz. 19 rozpoczną się rozmowy ostatniej szansy rządu z nauczycielami. Do Polski przyjechał też szef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który znów nie szczędził gorzkich słów Polsce. Dobrego nastroju nie traci za to prezydent.Andrzej Duda zdecydowanie dał się ponieść wiosennej aurze, a to, co dzieje się w Polsce najwyraźniej nie mąci dobrego nastroju głowy państwa. Albo – chce coś w ten sposób przekazać Polakom, którym los nauczycieli i polskiej szkoły nie jest obojętny."Wiosna! Cieplejszy wieje wiatr... Aż miło wyjść z domu. I warto" – napisał Andrzej Duda na Twitterze I dołączył do tego wiosenne hasztagi: #wiosna #poland #wiosennekwiaty #spacer #rower #bieganieNa wpis prezydenta masowo zwracali uwagę internauci. "Szkolnictwu grozi paraliż, Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciw Polsce, analitycy przewidują spadek tempa wzrostu polskiej gospodarki, partia rządząca naraża budżet, fundując obywatelom kiełbasę wyborczą, a doktor Duda publikuje zdjęcia kwiatków na Instagramie" – napisał jeden z nich.Przypomnijmy, o godz. 19 rozpoczną się rozmowy ostatniej szansy nauczycieli ze stroną rządową . Od ich powodzenia uzależnione jest odstąpienie od strajku pracowników oświaty, który ma rozpocząć się w poniedziałek.Z wizytą w Polsce przebywa wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Odniósł się krytycznie do procedur dyscyplinarnych wobec polskich sędziów za kierowanie pytań prejudycjalnych to Trybunału Sprawiedliwości Unii Euroopejskiej.