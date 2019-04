Księżna Meghan znowu wprowadza swoje zasady. Zerwała z protokołem w kwestii porodu

Meghan Markle sama ustaliła szczegóły porodu. I znowu zerwała z oficjalnym protokołem. • Fot. Instagram.com / Meghan Markle

Bartosz Świderski

M

eghan Markle już przyzwyczaiła wszystkich do tego, że lubi łamać tradycję. Tym razem brytyjskie media donoszą o nowym pomyśle księżnej Sussex, która dokładnie określiła, jak ma wyglądać jej poród. I znowu zerwała z oficjalnym protokołem.Wiadomo, że wszystko, co jest związane z rodziną królewską, zwykle określa ścisły protokół. Nie powinno być więc niespodzianką, że poród także ma odbyć się według wyznaczonych zasad.Meghan Markle i tym razem która postanowiła zerwać z oficjalnymi zaleceniami i wprowadza w życie swoje pomysły. Według brytyjskich mediów księżna Sussex miała poinformować wszystkich, że przy swoim porodzie nie życzy sobie "żadnych facetów w garniturach". Podobno wyznaczyła nawet swój zespół ginekologów, którzy będą jej towarzyszyć podczas porodu.Markle miała być nieugięta w kwestii szczegółów dotyczących narodzin dziecka. Potwierdziła to osoba z kręgów pałacowych w rozmowie z "Daily Mail". Wcześniej księżna Sussex postanowiła również, że nie będzie pozowała do zdjęć z noworodkiem chwilę po wyjściu ze szpitala. To także jest uznawane na tradycję.Na tym jednak nie koniec. Markle zrezygnowała również z pobytu w szpitalu, w którym rodziła większość arystokratek i wybrała już pobyt w placówce położonej bliżej domu w Windsorze.To nie pierwszy raz, kiedy media nagłaśniają temat "zachcianek" księżnej. Niedawno pisano nawet o jej "trudnym charakterze". Miało to miejsce po tym, jak pojawiła się informacja, że kolejna asystentka Markle została zwolniona źródło: " Daily Mail