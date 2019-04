Rząd swoje, nauczyciele swoje. Pokazujemy, gdzie rozjechały się oczekiwania obu stron

Rządzący negocjowali ze związkami nauczycieli, ale nie wszyscy zaakceptowali nową ofertę zmian w edukacji. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

ługie negocjacje nauczycieli z rządem nie przyniosły oczekiwanych efektów. Pracownicy oświaty domagali się głównie wzrostu wynagrodzeń, ale rząd przedstawiał oferty porozumienia na własnych zasadach. Tych nauczyciele – poza "Solidarnością" – nie zaakceptowali. W związku z tym 8 kwietnia rozpoczyna się ogólnopolski strajk szkolny.

Ostatnią nadzieją na uniknięcie bezterminowego strajku szkolnego były rozmowy, które odbyły się w niedzielę wieczorem . Porozumienie ostatecznie podpisała tylko Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Pozostałe dwa związki – Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych – nie zgodziły się na przedstawione propozycje.



Czego domagali się nauczyciele?

Związki zawodowe początkowo domagały się sztywnego wzrostu wynagrodzeń o tysiąc złotych. Później zeszły ze swoich żądań i domagały się podwyżki o 30 proc., co dla nauczyciela stażysty oznacza wzrost wynagrodzenia o 720-730 zł miesięcznie, natomiast dla nauczyciela dyplomowanego to kwota około 990 zł.



Ponadto, nauczyciele chcieli podwyższenia poziomu finansowania oświaty z budżetu państwa. Tak jak samorządowcy, byli przeciwni przerzucaniu odpowiedzialności za podwyżki na samorządy. Nauczyciele żądali też wycofania się minister edukacji Anny Zalewskiej ze zmian dotyczących oceny pracy nauczycieli i wydłużonej ścieżki awansu. Od nowego roku szkolnego wydłużony został bowiem staż na stopień nauczyciela kontraktowego – z 9 miesięcy do roku i 9 miesięcy. Wcześniej nauczyciele domagali się także dymisji minister Zalewskiej.Tego chcieli nauczyciele. Rządowa propozycja była jednak znacznie inna.Przedstawiciele rządu podczas negocjacji ze związkami nauczycieli podkreślali, że przychodzą do nich z dobrą ofertą. Przed niedzielnymi rozmowami ostatniej szansy Beata Szydło , która jest główną negocjatorką ze strony rządu, przedstawiła szczegóły ich oferty. Jak mówiła wicepremier, na stole jest oferta, która zakłada, że w tym roku pensje nauczycieli wzrosną o 15 proc.W przyjętym w niedzielę porozumieniu rządu z "Solidarnością" zapisano dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli "na start" – 1000 zł. Zwiększyć miała się też liczba godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom wynagrodzenia za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Rządowy projekt zakładał powrót do oceny pracy nauczyciela stażysty sprzed września 2018 roku z uwzględnieniem opinii rady rodziców.W porozumieniu rządu z NSZZ "Solidarność" znalazł się także zapis, zgodnie z którym zmiana systemu wynagradzania nauczycieli miała nastąpić w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 roku.