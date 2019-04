We Wrocławiu wyłamali się z porozumienia "Solidarności" z rządem. Dołączają do strajku nauczycieli

Ryszard Proksa z "Solidarności" i wicepremier Beata Szydło po podpisaniu porozumienia 7 kwietnia. • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

eacie Szydło udało się dogadać z nauczycielską "Solidarnością", ale niektórzy wyłamują się z tego porozumienia. Jak podaje Radio ZET, we Wrocławiu przedstawiciele "S" strajkują razem z ZNP. – Wspólnie walczymy o lepszą szkołę – stwierdziła Danuta Utrata, szefowa dolnośląskiej sekcji oświaty "Solidarności".Rząd nie osiągnął porozumienia ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, ale Beata Szydło może mówić o swoim małym sukcesie. Rządowi udało się podpisać porozumienie z nauczycielską "Solidarnością" Od początku zawarty kompromis budził mieszane uczucia wśród szykujących się do protestu nauczycieli. Teraz wiadomo, że niektórzy po prostu wyłamali się z podpisanej ugody.Według Radia ZET przedstawiciele "Solidarności" z Wrocławia dołączyli do strajkujących, czyli do tej części przedstawicieli oświaty, który odrzucili proponowane przez rząd warunki. – Ludzie są razem, bo to nie jest sprawa polityczna i wspólnie walczymy o lepszą szkołę – powiedziała Danuta Utrata, szefowa dolnośląskiej sekcji oświaty "Solidarności".Zachowanie związkowców, którzy podpisali porozumienie, wywołało falę komentarzy . "Nie ma 'Solidarności'" – tak tę sytuację podsumował na Twitterze Lech Wałęsa. Ale zaskoczonych decyzją "S" było znacznie więcej osób.Renata Grochal z "Newsweeka" przypomniała, jaką "dodatkową" funkcję pełni przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa. "Tym razem porozumienie z rządem podpisał szef nauczycielskiej Solidarności, radny PiS" – napisała. Proksa jest bowiem radnym PiS powiatu ostrowieckiego.