Już niedługo kolejna edycja Forum IAB. Oto lista prelegentów i tego, o czym będą mówić

Tegoroczne Forum IAB odbędzie się już na początku czerwca.

C

zy innowacja równa się efektywności? Kiedy trend staje się wrogiem marketera? Czy na fali polskiej dobroczynności mogą wypłynąć także marki? Jak dzięki łamaniu stereotypów hackować wzrost w e-commerce? Już 5-6 czerwca br. w Warszawie blisko 100 uznanych marketingowych ekspertów będzie dyskutować o tym, jak rosnąć – w kontekście procesów, trendów, narzędzi, kampanii, modelów reklamowych i biznesowych oraz organizacji. Ogłaszamy pierwszych prelegentów i tematy wystąpień trzynastej edycji Forum IAB, która upłynie pod hasłem Re:Growth. Między innowacją a efektywnością.

Forum IAB to jedno z najważniejszych wydarzeń w szeroko pojętej branży marketingu, organizowane przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Od trzynastu już lat wytycza standardy najlepszych praktyk i stanowi jedno z najważniejszych źródeł inspiracji, wiedzy i doświadczeń w szeroko pojętej branży marketingu. Tegoroczna edycja odbędzie się 5-6 czerwca w warszawskich Złotych Tarasach i zgromadzi blisko 1300 przedstawicieli reklamodawców, domów mediowych, agencji reklamowych i firm technologicznych, którzy wspólnie dyskutować będą o tym, jak rosnąć - w kontekście procesów, trendów, narzędzi, kampanii, modelów reklamowych i biznesowych czy organizacji.



– Wzrostu poszukują dziś wszystkie organizacje. To on stał się miarą sukcesu. W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym coraz trudniej go jednak osiągnąć, co kieruje jeszcze większą uwagę firm na marketing. Naszym celem jest zapoznanie uczestników Forum z konkretnymi rozwiązaniami i praktyczną wiedzą o tym, jak budować wielowymiarowy wzrost dla swoich organizacji. A to wszystko w obszarze naszego lokalnego rynku, szybko zmieniającego się otoczenia digital i wpływu, jakie ma ono na nasz biznes – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska



Temat przewodni konferencji to odpowiedź na postępującą cyfryzację, która z jednej strony daje coraz więcej różnorodnych narzędzi, z drugiej pozwala precyzyjniej mierzyć wszelkie aktywności i ich efektywność. Tradycyjne biznesy szukają rozwiązań w nowych technologiach, a z kolei ekosystem firm marketingu cyfrowego napotyka nowe wyzwania w osiąganiu wzrostu, próbując sprawdzonych metod ze świata offline. To wszystko powoduje, że wspólnie musimy przemyśleć wzrost na nowo.„W tym roku nieco zmieniliśmy formułę Forum. Temat przewodni będziemy rozpatrywać nie w czterech, a w ośmiu blokach tematycznych. Po dogłębnej analizie tego, czym dla szeroko pojętego rynku wzrost, co może go stanowić i w jakich kontekstach należy go rozpatrywać, zdecydowaliśmy się na następujące ścieżki, według których pogrupowane zostaną wystąpienia na Forum: Konsument w centrum wzrostu, Odpowiedzialny wzrost, Strategie wzrostu, Wzrost w organizacji, Efektywny wzrost, Narzędzia wzrostu, Wzrost dzięki danym, Wzrost = Ecommerce” – komentuje Agnieszka Parfienowicz, Partner, Digital, Mindshare, przewodnicząca Rady Programowej Forum IAB 2019Najlepsi eksperci marketingu, goście specjalni i najbardziej aktualne tematyFormuła wydarzenia umożliwia zaproszenie inspirujących osobowości, wybitnych przedstawicieli świata nauki i biznesu, którzy prezentują odmienny od perspektywy branży - i przez to bardzo cenny - punkt widzenia. Podczas Forum IAB wystąpi blisko 100 międzynarodowych i rodzimych autorytetów - przedstawicieli branży interaktywnej, dyrektorów i managerów globalnych firm.Podczas sesji plenarnej - otwierającej konferencję - prelekcje wygłoszą uznani eksperci świata online. Paweł Gala i Marcin Gotowiec (Wavemaker) opowiedzą o fenomenie głośnych w ostatnim czasie akcji crowfundingowych, takich jak „Zapełniamy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP”, zbiórka #WspieramECS czy wsparcie finansowe dla Wisły Kraków, a przede wszystkim o tym, czy i jak marki powinny odnieść się do tego zjawiska.Anna Gruszka (IPG Mediabrands) przeanalizuje przykłady trendów, które nie przełożyły się na sukces, zostały niedocenione czy źle wykorzystane. Jak wychwytywać sygnały zmian i ostrzeżenia przed porażką związaną z podążaniem za modą, a nie trendem? O tym w prezentacji Fucked-up Trends / Trend is (not ) your friend.Krzysztof Sobieszek (Publicis Media) w swoim wystąpieniu zmierzy się z pytaniem, czy polskim firmom udało się osiągnąć rewolucję cyfrową, czy jednak nie jest ona do końca rewolucją. Zdefiniuje obszary,w których zakwestionowaliśmy założenia leżące u podstaw biznesu i dzięki temu osiągnęliśmy rozwój oraz te, w których wciąż podążamy ścieżką liniowego wzrostu.Tadeusz Żórawski (Molecular / BBDO) przedstawi nowe szanse na wzrost dzięki ewolucji digital commerce, która otwiera inne formy sprzedaży niż tylko przez serwis internetowy czy mobilny. Powie zatem, jak wykorzystać sCommerce (zakupy przez platformy społecznościowe), iCommerce (zakupy z poziomu zdjęć) czy wCommerce (zakupy przy użyciu urządzeń wearables).Tradycyjnie także, w tej części konferencji wystąpią także zaproszeni przez organizatorów goście specjalni. W tym roku będą to znani przedstawiciele świata sportu i mediów, którzy podczas Forum podzielą się swoimi doświadczeniami. Będą to: Daniel Knapp, Marek Kamiński i Jarosław Kuźniar.Wśród pozostałych ekspertów występujących podczas konferencji znaleźli się przedstawiciele dużych i małych agencji, reklamodawców, wydawców oraz instytucji badawczych m.in.: Cezary Glijer, (K2 Media), Jacek Karolak (180heartbeats + Jung v Matt), Piotr Adamczyk (Zenith), Damian Huba, (Google Marketing Platform CEE), Nino Dżikija (Wirtualna Polska), Adrianna Kubik-Przybył (They.pl), Maciej Żyto (Douglas Polska), Maciej Ziąbrowski (TVN Digital), Małgorzata Madej (Telewizja Polska SA), Michał Mańkowski (Grupa naTemat), Emil Pawłowski (Gemius S.A.) Michał Pieprzny (Deloitte), Anna Sakowicz (Publicis Groupe), Michał Szczur (Mindshare), Jakub Kwaczyński (GoldenSubmarine), Wojtek Walczak (melting pot), Łukasz Wyglądała (Performance Academy) i inni.Wśród ponad 80 wystąpień Forum nie zabraknie najbardziej aktualnych, kontrowersyjnych czy śmiałych tematów, jak choćby: „Sztuczna Inteligencja – choroby wieku dziecięcego”; „7 faktów z życia wydawcy internetowego, których woleliby nie mówić czytelnikom, klientom i konkurencji”; „Będąc COOKIESEM”; „Każdy ma jakiś plan, dopóki nie dostanie w łeb – czego słowa Mike Tysona mogą nas nauczyć w sytuacji budowy długoterminowych strategii komunikacji marki?”; „Nowa matematyka wzrostu: koniec szefów- trenerów MMA, czas liderów zaufania”; „Gdyby zniknęło 74% marek, konsumenci by się tym nie przejęli. Jak nie znaleźć się w tej grupie?”; „Król jest nagi! Jak #igersi i #muserzy wyrzucili cały dorobek wydawców do kosza i nauczyli nas robienia mediów na nowo.”Rada ProgramowaNad programem Forum czuwa Rada Programowa, w której zasiada 44 ekspertów marketingu internetowego w Polsce.Wydarzenie objęte jest akredytacją DIMAQ. Oznacza to, że uczestnicząc w nim, posiadacze certyfikatu otrzymują punkty recertyfikacyjne i mogą skorzystać z dodatkowego rabatu na zakup biletu.W tym roku Forum IAB odbywa się wspólnie z Interact – flagową konferencją IAB Europe. Istnieje możliwość zakupu biletów pakietowych na udział w obu wydarzeniach. Do 15 kwietnia br. obowiązuje oferta EARLY BIRD.Więcej informacji na temat 13. edycji Forum IAB znajduje się na stronie wydarzenia