Przez strajk w szkołach nie będzie egzaminów? CKE zapowiada możliwe opóźnienie

CKE zastanawia się, kiedy mogą odbyć się egzaminy gimnazjalne. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

eżeli nie dojdzie do szybkiego porozumienia nauczycieli z rządem, strajk sparaliżuje przeprowadzanie egzaminów gimnazjalnych. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyjaśnia, kiedy w takim wypadku będą mogły się one odbyć. Choć i to nie jest przesądzone.Dopiero w środę CKE będzie miała informacje , w których szkołach nie odbędą się egzaminy gimnazjalne – twierdz szef Komisji dr Michał Smolnik. W obecnej sytuacji zaleca też, by dzieci dziećmi zgodnie z planem zgłosiły się na środowy egzamin bez względu na to, czy nauczyciele z danej szkoły strajkują czy nie.W przypadku gdy nie uda się przeprowadzić egzaminu, ustawa przewiduje termin dodatkowy, który wyznaczony jest na czerwiec. Warto podkreślić, że nie jest to termin egzaminów poprawkowych, a uczniowie którzy przystąpią do egzaminu w czerwcu dostaną wyniki w tym samym terminie, kiedy dostają wyniki uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu w kwietniu.W obecnej sytuacji nie wiadomo jednak, czy strajk nauczycieli można zinterpretować jako "sytuacje losową", która według ustawy jest dopuszczalnym powodem podejścia do egzaminów w czerwcu. CKE dopiero czeka na interpretację prawną.Przypomnijmy, że zgodnie ze szkolnym kalendarzem egzaminy gimnazjalne maja odbyć się w dniach 10-12 kwietnia.źródło: gazeta.pl