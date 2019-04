Ekoaktywistka apeluje do celebrytów. "Promujcie odpowiedzialne zakupy, zróbcie coś dobrego"

Areta Szpura prosi influencerów, żeby zaczęli zwracać uwagę na środowisko. • Fot. Instagram/areta

spółzałożycielka marki modowej Local Heroes, a obecnie wojująca aktywistka Areta Szpura, udostępniła na swoim Instagramie list, w którym zwraca się do celebrytów, influencerów oraz modelek, aby ci promowali modę sprzyjającą środowisku."Promujecie kolejny ciuch – raz droższy, raz tańszy. To kolejne zbędne rzeczy, których nie potrzebujemy w swoim życiu. A już na pewno nie potrzebuje ich nasza planeta" – zaczęła swój wpis Szpura . Prosiła celebrytów m.in. o to, by wykorzystywali swój zasięg w mediach społecznościowych i tym samym wspierali styl życia zero waste Jak napisała w liście, obecne ubrania są produkowane z toksycznych, niskiej jakości materiałów zagrażających nie tylko ludziom, ale całemu środowisku. Przyznała również, że sama produkowała niegdyś w Local Heroes tysiące niepotrzebnych ubrań i dopiero niedawno zrozumiała swój błąd."Powiedzcie NIE kolejnej kampanii promującej nieetyczne sieciówki. Zamiast tego, zachęćcie swoich obserwatorów do zrobienia wymianki ciuchowej ze znajomymi" – czytamy w jej liście.Zachęcała także influencerów do tego, żeby wywierali presję na największych firmach ubraniowych, by te zajęły się w końcu ratowaniem planety. "Nie możemy czekać do 2030 roku" – nawołuje."Promujcie odpowiedzialne zachowanie, a zwłaszcza zakupy. Razem możemy zrobić naprawdę dużo" – zakończyła swój wpis Areta. W maju aktywistka planuje premierę swojej książki zatytułowanej "Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety".