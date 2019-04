Kariera Kulig się rozkręca! Polka zagra jedną z głównych ról w nowym serialu Netflixa

Joanna Kulig zagra w nowym serialu Netflixa "The Eddy". • Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Gazeta

P

latforma Netflix ogłosiła w poniedziałek, że Joanna Kulig, której popularność wręcz wystrzeliła po roli w "Zimniej Wojnie", zagra jedną z głównych ról w nowym serialu "The Eddy"."The Eddy" zapowiadany jest jako dramat muzyczny osadzony w wielokulturowej rzeczywistości współczesnego Paryża. Jego akcja toczyć się będzie wokół jednego z paryskich klubów. To opowieść o jego właścicielu, członkach grającego tam na stałe zespołu i otaczającym ich wielkim europejskim mieście.Reżyserem dwóch pierwszych odcinków serialu jest twórca filmowego hitu "La La Land" Damien Chazelle. Scenariusz do sześciu epizodów stworzył Jack Thorne (twórca "Skarbu Narodów", "To właśnie Anglia" czy "Cudowny Chłopak"). Joanna Kulig zagra Maję, kobietę o niezwykłym głosie borykająca się z problemem alkoholowym, która dołączy do zespołu w paryskim klubie.Przypomnijmy, polska aktorka wyróżniona została niedawno Europejską Nagrodą Filmową w kategorii Najlepsza Aktorka za główną rolę w filmie Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna". Joanna Kulig została także laureatką Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2019 w kategorii Najlepsza Główna Rola Kobieca.