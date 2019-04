"Grupa rekonstrukcyjna Dziennika Telewizyjnego...". Materiały "Wiadomości" o strajku nauczycieli były kuriozalne

Tutaj manipulacji nie mogło zabraknąć. • Fot. screen z wiadomosci.tvp.pl

ematu rozpoczętego w poniedziałek strajku nauczycieli nie dało się ominąć w żadnym z serwisów informacyjnych. Musiały więc o nim wspomnieć także "Wiadomości" TVP, ale przedstawiły sytuację "w swoim stylu". Sławomir Broniarz nie próbuje nawet ukrywać swoich politycznych sympatii" oraz "związkowcy z ZNP postawili warunki zaporowe" – to tylko niektóre hasła z materiału, które popełniły "Wiadomości" na temat lidera nauczycielskich związków. Nie mogło zabraknąć wypowiedzi prawicowych publicystów i Karoliny Elbanowskiej oraz wykopalisk z telewizyjnego archiwum, pokazujących rząd PO-PSL.Z kolei w drugim materiale o samym strajku nie zabrakło wyselekcjonowanych nauczycieli i rodziców opowiadających się przeciwko strajkowi. "Wiadomości" sięgnęły też do wyliczeń MEN na temat ilości strajkujących placówek. Stwierdzono, że zamkniętych jest poniżej 50 proc. placówek, a pensje nauczycieli dochodzące do ponad 6 tys. zł.TVP nie mogło zapomnieć o pochwałach dla układnej "Solidarności" oraz rzekomo walczącego o dobro dzieci rządu. "Grupa rekonstrukcyjna Dziennika Telewizyjnego z sierpnia 1980 r. w akcji" – tak działania "Wiadomości" podsumował na Twitterze nawet prawicowy publicysta prof. Stanisław Żerko.