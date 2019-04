Duda martwi się o egzaminy szkolne. Zaapelował do strajkujących nauczycieli

Andrzej Duda zaapelował do strajkujących nauczycieli, by umożliwili przeprowadzenie egzaminów. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ndrzej Duda zabrał głos w sprawie trwającego strajku szkolnego. Prezydent zaapelował do nauczycieli, by umożliwili uczniom przystąpienie do zbliżających się egzaminów gimnazjalnych.– Nauczyciele powinni być godnie wynagradzani. Proszę jednak, żeby tak stawiali swoje oczekiwania, by dało się je realizować – podkreślał Andrzej Duda, podczas spotkania z mieszkańcami Sulęcina w woj. lubuskim.Prezydent szerzej odniósł się do rozpoczętego 8 kwietnia strajku szkolnego . – Mam do nauczycieli ogromną prośbę. W środę zaczynają się egzaminy gimnazjalne. Przeżywają to bardzo dzieci, młodzież, rodzice. Proszę wszystkich nauczycieli, moich rodaków, żeby młodzież mogła spokojnie odbyć te egzaminy – mówił Duda. W swoim przemówieniu prezydent wezwał nauczycieli, aby ze zrozumieniem podeszli do sytuacji dzieci i rodziców, którzy bardzo to przeżywają. Sławomir Broniarz w specjalnym wydaniu "Kropki nad i" wskazał, że możliwość zawieszenia strajku zawsze istnieje. – Ale to wynikać musi także z woli tych, którzy ten strajk realizują. Ja po dzisiejszym dniu nie mam takiego poczucia, że taka wola wśród strajkujących się pojawia – przyznał w poniedziałkowy wieczór.Szef ZNP był również pytany o to, co stanie się, jeśli rodzice zbuntują się przeciwko nauczycielom, kiedy nadejdą egzaminy. Stwierdził, że "myśli o tym 24 godziny na dobę".Przypomnijmy, że już w środę rozpoczną się egzaminy gimnazjalne. Z kolei na przyszły tydzień zaplanowane są egzaminy ósmoklasisty.źródło: TVN24