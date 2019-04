Fani Nosowskiej zachwyceni. Pokazała zdjęcie sprzed lat, a na nim ona ze słynną koleżanką

Katarzyna Nosowska zaskoczyła swoich fanów nowym zdjęciem. • Fot. Screenshot YT/ KayaxTV

asia Nosowska jest chyba mistrzynią w zaskakiwaniu swoich fanów – oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Na swoim Instagramie opublikowała właśnie wyjątkowe zdjęcie, na którym towarzyszy jej aktorka Agata Kulesza.Odrobina nostalgii zawitała tym samym na profil piosenkarki. Nosowska znana ze swoich wyrazistych i komediowych "wrzutek" na Instagramie, tym razem postanowiła zafundowała odrobinę nostalgii. Wstawiła dawne zdjęcie ze swoją przyjaciółką Agatą Kuleszą.Obie gwiazdy znają się od dziecka. Wychowały się na jednym, szczecińskim podwórku, razem bawiły się lalkami i chodziły do tej samej podstawówki i liceum. Po maturze wspólnie postanowiły wyruszyć w Polskę, żeby zrobić karierę. No i udało się im to koncertowo – jedna jest wybitną aktorką, a druga wybitną piosenkarką. Cały czas się przyjaźnią.Ale – jak czytamy w Wirtualnej Polsce obie nigdy nie publikowały wspólnych zdjęć. Aż do teraz! Co tym bardziej zaskoczyło fanów Nosowskiej, jak i zapewne Kuleszy.Piosenkarka wspólne zdjęcie podpisała: "Piosenkarka i aktorka, dawno, dawno temu:)". Na odzew internautów nie trzeba było długo czekać, a post zdobył ponad 60 tysięcy polubień."Wtedy: młode i piękne. Teraz: piękne i wiecznie młode. Uwielbiam", "Ale świetna fotka. Cudnie że przyjaźń wciąż trwa", "Najmądrzejsze Szczecinianki jakie znam" – pisali pod zdjęciem fani obu gwiazd.