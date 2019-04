B

MW zaprosiło do Portugalii dziennikarzy z całego świata na premierę swoich najnowszych samochodów z serii 7 i 8. Do nielicznych wybrańców mających możliwość przejechania się modelami 750Li, 745Le i 850i należeliśmy także my. O tym, co kryje nowa "siódemka", przekonacie się w poniższym wideo.