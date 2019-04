Ekipa "Wiedźmina" zawitała do Polski! Netflix upatrzył sobie polski zamek na siedzibę Garalta?

Aktorzy 'Wiedźmina" w Polsce? Okazuje się, że to prawda. • Fot. Netflix

o już nie są tylko plotki na Twitterze. Na Śląsku pojawiła się ekipa Netflixa, która będzie realizowała zdjęcia do serialu "Wiedźmin". Reżyserzy wybrali podobno jeden z tamtejszych zamków na siedzibę łowców potworów, czyli Kaer Morhen.O tym, że ekipa Netflixa kręcąca serial "Wiedźmin" pojawiła się w Polsce, napisali użytkownicy Reddita , którzy śledzą jej poczynania i przecieki z planu produkcji. Z ich informacji wynika, że część filmowców przyleciała do Krakowa w poniedziałek, a część miała zostać w Budapeszcie, w tym odtwórca głównej roli Henry Cavill Do Polski mieli przylecieć natomiast odtwórca roli Vilgefortza – Manesh Jadu, Triss Merigold – Anna Shaffer i Sabriny Glevissig – Therica Wilson-Read. Ta ostatnia zamieściła nawet Instastories z Polski, w którym pokazuje uroki przyrody naszego kraju.Gdzie ekipa będzie realizowała zdjęcia do serialu ? Prawdopodobnie na zamku w Ogrodzieńcu, który miały być siedzibą wiedźminów , czyli Kaer Morhen.