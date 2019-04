Obrzydliwy atak dziennikarza TVP na Anję Rubik. "Niby o gustach się nie dyskutuje..."

Dziennikarz TVP zaatakował Anję Rubik po tym, jak poparła protest nauczycieli, którzy domagają się podwyżek. • Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta i Instagram / Anja Rubik

Bartosz Świderski

auczycieli popiera wielu znanych Polaków. Pracowników oświaty wsparły takie postaci showbiznesu jak Magda Mołek, Dawid Podsiadło a także Anja Rubik. I to właśnie polska modelka światowej sławy stała się obiektem niewybrednego ataku dziennikarza Telewizji Publicznej.Poparcie nauczycieli nie spodobało się dziennikarzowi TVP Jackowi Łęskiemu. Na Twitterze w niewybredny sposób skomentował urodę Anji Rubik. Opublikował zdjęcie modelki i dodał do niego podpis "Niby o gustach się nie dyskutuje, ale ona jakaś tak trochę brzydka jak na modelkę, co" – napisał, po czym szybko usunął wpis. Jednak w internecie nic nie ginie, o czym boleśnie przekonało się już wielu.Łęskiego ostro skrytykowało wielu użytkowników Twittera. Wiele z tych opinii jest nie do przytoczenia. Niektórzy proponowali nawet rozwiązania siłowe. Anję Rubik zaatakował także poseł PiS Paweł Lisiecki. Modelka i aktywistka stanęła murem za nauczycielami , którzy walczą z rządem PiS o podwyżki. "Z całego serca wspieram strajk nauczycieli! Jestem dumna z mojej siostry, która jest nauczycielką i wszystkich innych nauczycieli, którzy również 8. kwietnia zjednoczą się i zawalczą o swoją godność!" – czytamy we wpisie Anji Rubik na Instagramie.Swoje poparcie argumentowała tym, że nauczyciele są "odpowiedzialni za przyszłe pokolenia kraju, za kształcenie, wychowanie, bezpieczeństwo!". Uważa, że to wstyd, iż osoby z tak wielką odpowiedzialnością "ledwo wiążą koniec z końcem".