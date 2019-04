Coraz więcej czarnych chmur nad szefem oświatowej "Solidarności". Kolejne oddziały chcą odwołania Proksy

Ryszard Proksa zawarł porozumienie z rządem. Teraz regionalne oddziały "Solidarności" chcą odwołania szefa oświatowej "S". • Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

R

yszard Proksa, szef oświatowej "Solidarności", znalazł się w ogniu krytyki za porozumienie, które zawarł z rządem. Teraz kolejne regionalne oddziały związku składają wnioski o odwołanie przewodniczącego i argumentują, że zawarcie porozumienia było "zdradą interesów".

Podpisanie przez szefa oświatowej "Solidarności" Ryszarda Proksę porozumienia z rządem tylko rozjuszyło nauczycieli ze związku , którzy nie są zadowoleni z propozycji Beaty Szydło.Wielkopolscy związkowcy "Solidarności" stwierdzili wprost, że Ryszard Proksa utracił całkowicie zaufanie do reprezentowania ich środowiska. Podkreślili, że jego działania bardzo zaszkodziły związkowi i są powszechnie nieakceptowane przez jego członków. Zapadła decyzja o złożeniu wniosku o odwołanie szefa oświatowej "S".



Jak podaje "Gazeta Wyborcza", odwołania Proksy domagają się także m.in. przedstawiciele oddziału z Wrocławia. – Jesteśmy oburzeni postawą Ryszarda Proksy. Przez jego działania nauczyciele odchodzą z "S" – wyjaśniła Krystyna Kochan z Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Wrocław-Krzyki.



Z kolei Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Katowicach przyjęła stanowisko, w którym domaga się ustąpienia Proksy z funkcji szefa krajowych struktur oświatowej "S" oraz wznowienia rozmów z rządem. Identyczne zdanie w tej kwestii wyraził Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego "S", ale dodał jeszcze, że jeśli Proksa nie złoży rezygnacji, to będą wnioskować o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania delegatów oświatowej, który może odwołać szefa.Dodajmy że po tym, jak 7 kwietnia późnym wieczorem Proksa zawarł porozumienie z rządem, wielu członków "S" zdecydowało się oddać legitymację związkową lub zagroziło odejściem ze związku. Według "Wyborczej" tylko w Gdyni odeszło blisko 150 osób na 800 członków.Głosowanie nad odwołaniem Proksy może się odbyć w ciągu miesiąca. Zdaniem związkowców, jeśli nie uda się to teraz, to może nie udać się wcale. Najpierw 20 proc. wszystkich członków Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania musi się opowiedzieć za zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów.Już po porozumieniu Proksy z rządem wiele osób przypominało, że nie jest on tylko szefem oświatowej "Solidarności" . Wskazywano, że pełni również funkcję radnego PiS powiatu ostrowieckiego. Z kolei pierwsze wnioski o jego odwołanie pojawiły się już tydzień temu.źródło: " Gazeta Wyborcza