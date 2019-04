Wielki Piątek 2019. Sprawdź, czy tego dnia musisz iść do pracy

Wielki Piątek to ważne święto dla katolików, ale nie koniecznie dla państwa. • Fot. Tomasz Fritz/Agencja Gazeta

Święta wielkanocne już za pasem, a z nimi wielkimi krokami zbliża się upragnione wolne. Czy w tym roku nasz urlop będzie wydłużony o Wielki Piątek? Takie plany mieli w tamtym roku posłowie prawicy. Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego, który upamiętnia śmierć Chrystusa. Dla katolików jest więc to jedno z ważniejszych wydarzeń w ciągu roku. Docenili je np. Brytyjczycy, którzy tego dnia mają wolne w pracy. W Polsce jednak ani w Wigilię, ani w Wielki Piątek nie możemy pozwolić sobie na wolne.Miało się to zmienić w ubiegłym roku, kiedy do Sejmu trafił poselski projekt ustawy dot. ustanowienia tych właśnie dwóch dni wolnymi od pracy . Autorzy projektu chcieli, żeby obowiązywał on już od tego roku. Niestety resort Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nie zgodził się na takie rozwiązanie, które byłoby zbyt kosztowne dla budżetu.W tym roku Wielki Piątek wypada 19 kwietnia i nie jest wolny od pracy. Jeśli chcemy mieć tego dnia wolne, musimy wziąć sobie urlop. Ale z racji wolnego Poniedziałku Wielkanocnego lepiej przeznaczyć swój urlop na okres od wtorku do piątku. Wtedy zrobimy sobie dziewięciodniowy odpoczynek od pracy kosztem 4 dni urlopu.