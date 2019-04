Wiadomo, gdzie i kiedy odbędzie się "ważne wystąpienie" Tuska. Już można się zapisywać

Donald Tusk wystąpi 3 maja w Auditorium Maximum o godz. 14. • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o, że Donald Tusk przyjedzie na początku maja do Polski, wiadomo od wtorku. Ma wygłosić "bardzo ważne" przemówienie na finiszu kampanii do Parlamentu Europejskiego. Teraz wiadomo też, gdzie i kiedy odbędzie się wystąpienie szefa Rady Europejskiej."Liberté! ma zaszczyt zaprosić na wystąpienie Donalda Tuska 3 maja na Uniwersytecie Warszawskim o godzinie 14:00" – poinformował Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny internetowego czasopisma społeczno-politycznego.Obywatelskie obchody 3 maja z Donaldem Tuskiem rozpoczną się 3 maja o godz. 14 w Auditorium Maximum przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Spotkanie jest bezpłatne. Zapisywać można się na stronie wydarzenia.Donald Tusk nieprzypadkowo przyjedzie do Polski na finiszu kampanii do Parlamentu Europejskiego. Dotychczas nie było pewne, czy przemówienie będzie poświęcone sprawom krajowym, takim jak stosunkowi do konstytucji obozu "dobrej zmiany" czy też Tusk omówi raczej sprawy europejskie.– Wystąpienie przewodniczącego ma mieć charakter silnie profrekwencyjny, przypomnieć Polakom znaczenie tych wyborów i zachęcać do wzięcia w nich udziału. Tusk będzie chciał pokazać Polakom, jak dużym zagrożeniem dla Unii Europejskiej, w tym także Polski, są aktualnie wszelkiego rodzaju populizmy – zdradzał w portalu Gazeta.pl europoseł Platformy Obywatelskiej.