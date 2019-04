Gwiazda "Gry o tron" pokazała swoje zdjęcia po operacji mózgu. Aktorka miała tętniaka

U aktorki wykryto tętniaka mózgu. Niezbędna była operacja. • Fot. Instagram/emilia_clarke

E





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

milia Clarke, grająca w hitowym serialu "Gra o tron" Daenerys Targeryen, pokazała na antenie stacji CBS zdjęcia wykonane tuż po operacji mózgu. Tętniaka wykryto u niej w 2011 roku.Sprawa została ujawniona całkiem niedawno, bo w marcu. W tekście opublikowanym na łamach "The New Yorker" aktorka wyznała, że cierpiała na zagrażającą jej życiu dolegliwość. Clarke musiała przejść natychmiastową operację w trakcie kręcenia serialu po tym, jak doznała nagłego udaru krwotocznego. Dodajmy, że po operacji w 2011 roku gwiazda musiała po dwóch latach przejść kolejny zabieg. Więcej szczegółów na temat swojej choroby aktorka zdradziła w programie "Sunday Morning" na amerykańskim kanale CBS.– Za drugim razem część mojego mózgu właściwie umarła. Jeżeli jakiś obszar mózgu nie otrzyma krwi, to po prostu przestaje działać. To jest tak, jakbyś miał zwarcie. Więc ja tak miałam i lekarze nie wiedzieli,m co mi dolega – powiedziała Emilia Clarke . Przyznała, że po drugiej operacji ciężko jej było zachować optymizm.Podczas wywiadu w amerykańskiej telewizji Clarke pokazała także zdjęcia wykonane po operacji.Aktorka obawiała się, że problemy z mózgiem mogą przeszkodzić jej w aktorstwie . – Myślałam o tym, co jeśli część mojego mózgu będzie miała zwarcie i nie będę mogła już grać? To był mój powód do życia przez bardzo długi czas – tłumaczyła.W powrocie do zdrowia aktorce pomogła "Gra tron". Jak sama powiedziała, granie silnej kobiety podnosiło ją na duchu. – Wtedy idziesz na plan i grasz silną postać i przechodzisz przez ogień. To mnie ocaliło przed myśleniem o własnej śmiertelności – powiedziała w wywiadzie.Emilia Clarke powróci w roli dziedziczki Żelaznego Tronu oraz Matki Smoków Daenerys Targeryen w ostatnim sezonie "Gry o Tron". Premiera w poniedziałek 15 kwietnia źródło: CBS News