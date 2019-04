Powstał fundusz dla strajkujących nauczycieli. Jest konto, na które można wpłacać pieniądze

Znane osoby utworzyły fundusz strajkowy dla protestujących nauczycieli. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

S

tajemy po stronie nauczycieli także z wdzięczności za to, że codziennie wspierają nasze dzieci i wnuki. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia. Okażmy im pomoc, solidarność. Walczą o lepszą szkołę, o lepszą Polskę" – czytamy w oświadczeniu społecznego komitetu, który zdecydowały o utworzeniu funduszu strajkowego, mającego wspomóc protestujących nauczycieli.Udział w Społecznym Komitecie Wspieram Nauczycieli zadeklarowali – jak podaje oko.press – dr Henryka Bochniarz, Hanna Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze oraz Czesław Mozil,Są w nim także prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha czy Jacek Żakowski.Członkowie komitetu wytłumaczyli, dlaczego zdecydowali się wesprzeć nauczycieli. "Z wdzięczności za to, że codziennie wspierają nasze dzieci i wnuki. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia" – wyjaśnił komitet w swojej odezwie. Jego członkowie wyrażają solidarność ze strajkującymi nauczycielami także w imię najlepiej pojętego patriotyzmu, czyli troski o przyszłość Polski.Wszelkie wpłaty się przydadzą, gdyż jak ujawniono, strajkujący nauczyciele stracą swoje wynagrodzenia . Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała oficjalny komunikat w tej sprawie: strajkujący nauczyciele nie mogą otrzymać żadnych pieniędzy.